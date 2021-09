Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Το συμβολαιογραφικό έγγραφο για τον ενταφιασμό του

Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και πως ακριβώς την είχε διατυπώσει από το 2020.



Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο γίνεται γνωστή η επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στο χωριό του, στην Κρήτη έρχεται το φως τη δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αυτό, στις 16 Ιανουαρίου του 2020 ο Μίκης Θεοδωράκης κατέγραψε σαφείς οδηγίες για το τι επιθυμεί να συμβεί μετά τον θάνατο του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο ο Μίκης Θεοδωράκης ζητούσε «να ενταφιαστεί στο κοιμητήριο Γαλατά Χανίων όπου έχουν ήδη ενταφιαστεί οι προαποβιώσαντες γονείς του και ο αδερφός του και όπου του έχει παραχωρηθεί ήδη για τον ίδιο και την σύζυγό του εφόσον το επιθυμεί, από το Δήμο Νέας Κυδωνίας, τάφος προς τον σκοπό αυτό. Ο εν λόγω τάφος έχει ήδη κατασκευαστεί από το φίλο του αρχιτέκτονα Μάνο Περάκη, με φροντίδες του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και απόλυτα σύμφωνα με τις οδηγίες του και έχει ήδη αποπερατωθεί».

Ο ίδιος ξεκαθάριζε μάλιστα ότι «επιθυμεί να μεταφερθεί η σορός του στα Χανιά με πλοίο και όχι με άλλο μεταφορικό μέσο», ενώ παράλληλα όριζε ως εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του τους φίλους και συνεργάτες του Γιώργο Αγοραστάκη και Ειρήνη Παρμενίδου, «προκειμένου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας απ’ αυτούς χωριστά, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή υπηρεσίας προς εκπλήρωση της ανωτέρω επιθυμίας του και δήλωσης επιλογής του τόπου ενταφιασμό του».

Τέλος, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ζητήσει και συγκεκριμένο γραφείο τελετών προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μετά το θάνατο.

