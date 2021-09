Πολιτική

Κορονοϊός - Πολάκης: έκανα το εμβόλιο γιατί το ήθελα (εικόνες)

Ο Αλ. Τσίπρας αποκάλυψε ότι ο κ. Πολάκης, που ασκεί δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για τους εμβολαισμούς των υγειονομικών, έχει κάνει το εμβόλιο .Τι λέει ο πρώην Αν. Υπ. Υγείας. Τι του απαντά η ΝΔ.



Τη φωτογραφία που έστειλε στον Αλέξη Τσίπρα από τον εμβολιασμό του έδωσε στη δημοσιότητα ο Παύλος Πολάκης λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πρώην υπουργός έχει εμβολιαστεί όπως και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές του κόμματος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για το εμβόλιο της Pfizer και ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα πίεσης ή εκβιασμών αλλά για προσωπική μου επιλογή την οποία έχω ανακοινώσει εδώ και καιρό».

Επίσης, αναφέρει τους λόγους που έκανε το εμβόλιο. Συγκεκριμένα γράφει μεταξύ άλλων:

«Το έκανα γιατί:

Είμαι στα 56-57 με κάποια προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Είμαι ενεργός γιατρός και είμαστε μπροστά σε τέταρτο κύμα τους επόμενους μήνες μήνες.

Κάνοντάς το τώρα θα έχω ανοσία τους επόμενους μήνες που θα είναι η όξυνση (δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι έχουν όπως φαίνεται από τις εξετάσεις αντισωμάτων που κάνουν, μηδενική προστασία μετά από 6-8 μήνες)

Έκανα αυτό που φαίνεται να έχει την ψηλότερη προστασία από βαριά νόσηση για την παραλλαγή δέλτα που τώρα είναι κυρίαρχη (Το Pfizer δηλαδή που προσφέρει μια κάλυψη της τάξης του 43% όπως φαίνεται από επιστημονικές ανακοινώσεις στο Ισραήλ στην Αγγλία και αλλού)» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης. »

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο facebook: