“To Πρωινό”: εικόνες από την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Με νέα πρόσωπα στην ομάδα, αλλά αστείρευτη καλή διάθεση, πολλές ειδήσεις και κέφι, η ομάδα επέστρεψε για να “φτιάχνει” τα πρωινά μας.

Πρεμιέρα με αέρα ανανέωσης σε πρόσωπα και ιδέες έκανε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 «To Πρωινό».

Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, οι καλύτεροι οικοδεσπότες, μαζί με την παρέα τους, άρχισαν να γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας, μέσα από ένα δυναμικό τρίωρο που μας ψυχαγωγεί και μας ενημερώνει.

Στο καθημερινό ραντεβού τους με τους τηλεθεατές στις 09:50, η Φαίη και ο Γιώργος έχουν δίπλα τους, τον Τάσο Τεργιάκη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη.

Όλοι μαζί σχολιάζουν θέματα επικαιρότητας, με αλήθειες και συναίσθημα.

Με την εμπειρία του στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και το καυστικό ύφος που τον χαρακτηρίζει, ο Βαγγέλης Περρής συνεχίζει στην παρέα του «Πρωινού» και φέρνει ανατροπές.

Ο Γρηγόρης Μπάκας, υπεύθυνος ρεπορτάζ, μας παρουσιάζει αποκλειστικές συνεντεύξεις με μοναδικό τρόπο!

Όπως πάντα η Λίτσα Πατέρα είναι κοντά μας με τις προβλέψεις και τις συμβουλές της για κάθε ζώδιο.

Επειδή «Πρωινό» χωρίς γαστρονομικές προτάσεις δε γίνεται, το πλατό γεμίζει και φέτος με όμορφες μυρωδιές από τις δημιουργίες του Πέτρου Συρίγου, ο οποίος μοιράζεται γευστικές συνταγές που όλοι μπορούμε να φτιάξουμε στην κουζίνα μας.

Το δικό του στίγμα δίνει και ο Θάνος Μακρογαμβράκης με ενδιαφέροντα θέματα και ειδήσεις. Ο έμπειρος διακοσμητής Νίκος Κωνστάντης, προτείνει έξυπνους τρόπους για να ομορφύνουμε το σπίτι και την καθημερινότητά μας.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος εντάσσεται στην πρωινή μας συντροφιά και μας ξεσηκώνει!

Δείτε απόσπασμα από την έναρξη της εκπομπής "Το Πρωινό":

