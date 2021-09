Πολιτική

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

Την επόμενη εβδομάδα συζητείται το νομοσχέδιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "'ΑΡΓΟΣ'' και λοιπές διατάξεις", στο οποίο περιλαμβάνεται σειρά παρεμβάσεων για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τόσο για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, όσο και για τους δήμους και τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα.

