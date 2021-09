Αθλητικά

Formula 1: Ο Χάμιλτον αποχαιρέτισε τον Μπότας

Ο κορυφαίος οδηγός ευχαρίστησε τον συνάδελφο και φίλο του Βάλτερι Μπότας.

Μια συλλογή από τις καλύτερες στιγμές των πέντε χρόνων που πέρασε στη Mercedes με τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος θα αγωνιστεί με την Alfa Romeo από την επόμενη σεζόν, κι ένα μεγάλο μήνυμα: «Ήσουν ο καλύτερος συνάδελφος με τον οποίο θα μπορούσα να συνεργαστώ».

Ο Λιούις Χάμιλτον, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα Ένα, θέλησε να αποχαιρετήσει με αυτό τον τρόπο τον Φιλανδό σύντροφό του στα «ασημένια βέλη».

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που δούλεψα δίπλα στον Βάλτερι τα τελευταία 5 χρόνια. Ήμασταν μαζί μέρος μιας ομάδας που έχει κατακτήσει 4 τίτλους κατασκευαστών, δίνοντας κίνητρο ο ένας στον άλλον και σπρώχνοντας στα ψηλά και στα χαμηλά», έγραψε ο Βρετανός στο Instagram.

«Είναι ο καλύτερος συνάδελφος ομάδας με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Επέδειξες μεγάλη ταχύτητα κι ανθεκτικότητα, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το πρόσωπο κι ο τζέντλεμαν», συνέχισε ο Χάμιλτον.

«Είσαι μεγαλύτερος απ΄ όσο φαντάζεσαι κι έχεις μπροστά σου ένα λαμπρό μέλλον. Ευχαριστώ Βάλτερι για όλη την υποστήριξή σου και την υπέροχη συμβολή σου σ΄ αυτήν την ομάδα. Θα λείψεις. Σου εύχομαι το καλύτερο για τις μελλοντικές προκλήσεις σου. Τερματίζουμε υπέροχα και παίρνουμε τον όγδοο τίτλο για την ομάδα».

