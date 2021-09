Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: εκατόμβη νεκρών στα συντρίμμια

Χιλιάδες είναι τα θύματα που προκάλεσε ο σεισμός της 14ης Αυγούστου στην Αϊτή.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής που προκάλεσε ο σεισμός 7,2 βαθμών της 14ης Αυγούστου στη νότια Αϊτή έφθασε χθες Δευτέρα τους 2.248 νεκρούς, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

Ακόμη 329 πολίτες συνεχίζουν επίσημα να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ τραυματίστηκαν 12.763, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο σεισμός κατέστρεψε πάνω από 53.000 σπίτια και άλλα κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 83.000 ακόμη – ανάμεσά τους και πολλά σχολεία –, στους τρεις πληγέντες νομούς, ενώ την καταστροφή ακολούθησε μερικές ημέρες αργότερα τροπική καταιγίδα.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί κάπου 900 μετασεισμοί, 400 πάνω από τους 3 βαθμούς.

