Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για την 3η δόση – Ποιους αφορά

Ποιους αφορά ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Τα άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και οι άνω των 60 ετών είναι πιθανότατα αυτοί που θα ακολουθήσουν στον εμβολιασμό με τρίτη δόση τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Αυτό ανέφερε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι η επιτροπή εμβολιασμών μελετά όλα τα νεώτερα δεδομένα για τον καθορισμό των πληθυσμιακών ομάδων που θα ακολουθήσουν όσον αφορά τη χορήγηση της τρίτης δόσης.

«Συζητάμε για άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό ή έχουν άλλο σοβαρό χρόνιο νόσημα» είπε χαρακτηριστικά, η κυρία Θεοδωρίδου και προσέθεσε ότι «η αναφορά στην τρίτη δόση δεν πρέπει να επισκιάζει το βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού», αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά τα λόγια του πατέρα Ανδρέα από τις Αρχάνες, ο οποίος έστησε εμβολιαστικό κέντρο έξω από την εκκλησία της ενορίας του: «Η μοναδική λύση είναι το εμβόλιο και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους να εμβολιαστούν κάτω από τη σκέπη της Παναγίας».

Ερωτηθείσα η κυρία Θεοδωρίδου για το αν οι υγειονομικοί θα μπουν σε προτεραιότητα όσον αφορά την τρίτη δόση, τόνισε ότι με τον εμβολιασμό των άνω των 60 ετών, θα εμβολιαστούν και αρκετοί από τους υγειονομικούς και εξήγησε ότι «η ταξινόμηση που κάνουμε τώρα δεν έχει προτεραιοποίηση όπως είχε γίνει αρχικά καθώς πλέον υπάρχει επάρκεια εμβολίων».

Η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε ότι τέσσερις εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση θα μπορούν όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι ή όσοι λαμβάνουν φάρμακα που ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην χαμηλή ανοσία λόγω παρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου. Όπως είπε για τον γενικό πληθυσμό, μετά τους οκτώ μήνες σε άλλες περιπτώσεις είναι εννιά μήνες ή και περισσότερο, φαίνεται να μειώνεται ο αριθμός των αντισωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει όπως εξήγησε ότι «οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις παύουν να προστατεύονται από τον αρχικό εμβολιασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει άγχος για την τρίτη δόση» , είπε και προσέθεσε πως η δόση αυτή είναι αναμνηστική και ενισχύει τα αρχικά αντισώματα.

Η κυρία Θεοδωρίδου μιλώντας για τις έγκυες σε σχέση με την μετάλλαξη Δέλτα, είπε ότι υπάρχουν συνεχώς υπενθυμίσεις για τον εμβολιασμό των εγκύων.

Η ίδια ανέφερε ότι από τις 29 έγκυες που έχουν μέχρι τη Δευτέρα 6/09/2021 νοσηλευτεί σε ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας λόγω του κορονοϊού, δυο έχουν καταλήξει και εξήγησε ότι η ασφάλεια του εμβολιασμού κατά την κύηση -όπως δείχνει και τελευταία μελέτη σε δυόμισι χιλιάδες εγκύους -είναι δεδομένη. Μάλιστα, όπως ανέφερε, «ακόμα και στις πρώτες 20 εβδομάδες ο εμβολιασμός είναι ασφαλής για τις εγκύους οι οποίες μπορούν να εμβολιάζονται καθόλη τη διάρκεια της κύησης».

Όσον αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε ότι αυτός γίνεται για τρεις λόγους και ενόψει ανοίγματος των σχολείων και αυτοί είναι: η προστασία των ίδιων των παιδιών, η προστασία της κοινότητας όσον αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά και για να περιοριστούν οι πιθανότητες να μην έχουμε νέες μεταλλάξεις. «Καθοριστικό ρόλο στον εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων παίζουν οι ίδιοι γονείς τους, οι παιδίατροι, ο οικογενειακός γιατρός αλλά και οι έφηβοι που φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό εκφράζουν οι ίδιοι την επιθυμία τους για να εμβολιαστούν» κατέληξε.

