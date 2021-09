Οικονομία

Ανατιμήσεις στο ρεύμα: τα μέτρα που εξετάζει το ΥΠΕΝ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει τα σενάρια για την προστασία των καταναλωτών, την ώρα που οι τιμές στο ρεύμα σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Σειρά εναλλακτικών μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στους ευάλωτους καταναλωτές εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου οι τελικές αποφάσεις να οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η διεύρυνση των κριτηρίων εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που διασφαλίζει χαμηλότερες χρεώσεις για τους οικονομικά αδύναμους καταναλωτές, ενώ στα μέτρα που διερευνώνται για τη χρηματοδότηση του μέτρου περιλαμβάνεται η διοχέτευση μέρους των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών όπου καταλήγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πώληση των δικαιωμάτων.

Εξετάζεται, επίσης, να προεξοφληθεί το όφελος από τη διασύνδεση της Κρήτης, που ελαφρύνει τον λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, αν και με μικρότερες πιθανότητες υλοποίησης καθώς τα σχετικά μεγέθη δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε θεαματικά, στα 113,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Ιούλιο έναντι 62-64 ευρώ που ήταν στην αρχή του χρόνου ενώ πέρυσι, λόγω της πανδημίας είχε πέσει κάτω και από τα 40 ευρώ. Τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής κυρίως των λιγνιτικών αλλά και των μονάδων φυσικού αερίου, έφθασαν στο δεύτερο τρίμηνο του έτους στα 52 ευρώ ανά τόνο έναντι 22-27 πέρυσι.

