Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης: Να επισπευστεί ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 12 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το άνοιγμα των σχολείων και την προστασία των παιδιών από τον κορονοϊό μίλησε ο καθηγητής στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Πρέπει να επισπευστεί ο εμβολιασμός των παιδιών από 12 και πάνω, αφού κι αυτά θα νοσήσουν και θα επηρεαστεί μακροχρόνια η υγεία τους», προειδοποίησε ο καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής επεσήμανε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα ενόψει του ανοίγματος των σχολείων ότι, «το μόνο μέτρο που υπάρχει για τα σχολεία είναι ο εμβολιασμός».

Αναφορικά με την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, εξήγησε ότι, θα αφορά «τα άτομα που ξέραμε εκ των προτέρων ότι δεν θα προστατευτούν πλήρως» και συμπλήρωσε πως «τις επόμενες εβδομάδες θα αποφασιστεί ποια ομάδα θα ακολουθήσει».

«Ο καθοριστικός παράγοντας για να νοσήσει κανείς είναι η ηλικία», τόνισε απευθύνοντας νέα έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν, για να προστατευτούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων λόγω ανέμων

Ανατιμήσεις στο ρεύμα: τα μέτρα που εξετάζει το ΥΠΕΝ

Μίκης Θεοδωράκης: Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα και το “θρίλερ” με το γραφείο τελετών