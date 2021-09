Αθλητικά

Κορονοϊός - UEFA: Τέλος τα τεστ για τους παίκτες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει

Χαλαρώνουν τα υγειονομικά μέτρα πριν τους αγώνες.

Οι «κεφαλές» της UEFA αποφάσισαν να «χαλαρώσουν» λίγο τα πράγματα, όσον αφορά τα υποχρεωτικά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού των ποδοσφαιριστών πριν από τους αγώνες τους, κάνοντας το επόμενο βήμα για να μην ταλαιπωρούνται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του αθλήματος.

Η αρχή θα γίνει μέσα απ' τις τρεις βασικές διοργανώσεις της τη νέα σεζόν, το Champions League, το Europa League και το Europa Conference League.

Έπειτα από την ενημέρωση των 96 ομάδων που θα συμμετάσχουν στις φάσεις των ομίλων των τριών διοργανώσεων, πως θα υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων στις εξέδρες, η UEFA ενημέρωσε και τους ποδοσφαιριστές, πως όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή ανάρρωσαν πρόσφατα από κορονοϊό, δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ελέγχους πριν από τα παιχνίδια των τριών διοργανώσεων, όσον αφορά τουλάχιστον τη φάση των ομίλων.

