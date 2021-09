Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γεωργαντάς: 13 Σεπτεμβρίου το μήνυμα για την 3η δόση του εμβολίου

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τρίτη δόση, τα ποσοστά εμβολιασμού στα παιδιά και το σκάνδαλο στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στις 13 Σεπτεμβρίου θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους, όσοι πολίτες δικαιούνται την 3η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, όπως είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η πλατφόρμα για τα ραντεβού ανοίγει μία μέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου και δικαιούχοι είναι περίπου 285.000 άτομα. Σε προτεραιότητα είναι οι ανασοκατεσταλμένοι, οι οποίοι βάσει των οδηγιών μπορούν να κάνουν ακόμα και τέσσερις εβδομάδες μετά την 2η δόση την 3η και οι άνω των 60 ετών, οι οποίοι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση ακόμα και οκτώ μήνες πριν.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εμβολιασμό των ανηλίκων και των νέων περίπου 12% των παιδιών άνω των 12 ετών έχει κάνει την πρώτη δόση ή έχει προγραμματίσει ραντεβού για την πρώτη. Αν και υπάρχει, σύμφωνα με τον Γ.Γεωργαντά, αυξητική τάση στα ραντεβού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, μόλις το 18% έχει εμβολιαστεί.

«Στην ηλικιακή ομάδα 18-24 είμαστε στις 400.000 νέους, είναι στο 47%, πήγαμε πολύ καλά», παρατήρησε ο υφυπουργός.

Εξήγησε δε, σχετικά με τα σχολεία ότι, «σε κάθε αίθουσα υπάρχει υπεύθυνος covid, για να προστατεύονται τα παιδιά και να έχουμε ανοιχτά σχολεία».

Ερωτηθείς, τέλος για την υπόθεση των εικονικών εμβολιασμών στον Παλαμά, Καρδίτσας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «χρειάζεται η συμμετοχή περισσότερων από ενός ανθρώπων» για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όμως, «είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ για να δούμε τι έχει γίνει», εξηγώντας πως «οι 31.000 εμβολιασμοί είναι 16.000 πολίτες» και προσέθεσε πως πριν από την περίοδο εκείνη 5000 ταχυδρομικοί κωδικοί άλλαξαν στη συγκεκριμένη περιοχή, «αλλά όχι σε περίοδο που ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ή βγήκαν τα πλαστά πιστοποιητικά».

