Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Βαριά πρόστιμα για πλαστά πιστοποιητικά - Κυρώσεις για ιδιώτες γιατρούς

Τι προβλέπει η τροπολογία για την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε όσους εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Σκληρά μέτρα για ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς.

Αυστηροποίηση των ποινών σε όποιον συμμετέχει στην έκδοση ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της covid-19, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και ψηφίζεται σήμερα.

Ειδικότερα, επιβάλλεται, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ:

α) σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης ενώ δεν έχει νοσήσει, και

β) στον υπάλληλο ή σε οποιονδήποτε έχει ανατεθεί εμβολιαστικό έργο και συμμετέχει στην έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Αίρεται η αναστολή καθηκόντων, που επιβάλλεται στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε εργαζόμενους φορέων του δημοσίου τομέα, με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου στον προβλεπόμενο χρόνο, αντί με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, όπως ισχύει σήμερα.

Επιβάλλεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού με την πρώτη ή την μοναδική δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2Ο21, στους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ιδιωτικές υγείας.

Συμπεριλαμβάνεται στους εργοδότες, που υποχρεούνται να μην κάνουν δεκτή την παροχή εργασίας σε δομές υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, οποιουδήποτε εργαζομένου που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού, κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο από αυτόν ή το απασχολούμενο από αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών - εργολάβοι για το προσωπικό που απασχολούν, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Ορίζεται διοικητικό πρόστιμο για τους ιδιώτες υπόχρεους εμβολιασμού, που εργάζονται στις δομές ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά παράβαση της αναφερόμενης υποχρέωσης:

α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ, και

β) περίπτωση υποτροπής, 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ και επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις: - καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.

Αναστέλλεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών.

Οφείλουν οι επαγγελματίες, που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία), να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην δομή έχουν εμβολιαστεί και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ η παράλειψη τήρησης λόγω υποχρέωσης.

Επίσης, στην τροπολογία προβλέπεται η παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς των διατάξεων που αφορούν: στη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορονοιό, μέσω των φαρμακείων χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους, στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο εργαζομένων για κορονοιό, στην υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από κορονοιό μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Καθορίζεται ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης, μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α., για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού με την μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) το ποσό των 10 ευρώ (για την δειγματοληψία και την ανάλυση δείγματος), αντί του ποσού των 10 ευρώ για την δειγματοληψία και επιπλέον 10 ευρώ για την ανάλυση δείγματος, όπως ισχύει σήμερα.

