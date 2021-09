Αθλητικά

Σάκκαρη - US Open: Ιστορική πρόκριση στους “8”

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με ανατροπή με 2-1 σετ την Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Πριν από λίγες ημέρες, Μαρία Σάκκαρη, δήλωσε πως γνωρίζει ότι μπορεί να φθάσει μακρυά σ΄ ένα Grand Slam. Και φρόντισε να το αποδείξει σήμερα (07/09), καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα της, προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open., που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που αναμένεται να «εκτοξευθεί» στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. ισοφαρίζοντας την καλύτερη θέση Ελληνίδας, που κατέχει η Ελένη Δανιηλίδου), ήταν εκπληκτική στην αναμέτρηση με την Μπιάνκα Αντρεέσκου για την «φάση των 16», επικρατώντας με 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3.

Η Καναδή πρωταθλήτρια, η οποία κατάγεται από την Ρουμανία και βρίσκεται στο Νο 7 της WTA, επιχείρησε να κάνει το πρώτο βήμα για να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2019, όταν και κατέκτησε το φημισμένο τουρνουά της αμερικανικής μεγαλούπολης. Η Αντρεέσκου μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 3-0 «σπάζοντας» το σερβίς της Σάκκαρη, η οποία αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε σε 4-4. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέϊκ με την Καναδή να είναι ψυχραιμότερη και να επικρατεί με 7-2, μετά από μία ώρα και τέσσερα λεπτά.

Παρά την πρόσκαιρη απογοήτευση, η «Σπαρτιάτισσα» δεν τα παράτησε και «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» την πρωταθλήτρια από τον Καναδά. Προηγήθηκε της Αντρεέσκου με 3-0 και 4-3, για να φθάσουν οι δύο κοπέλες στο 5-5 και στο 6-6. Στο δεύτερο τάι μπρέικ του αγώνα, η Σάκκαρη ήταν συγκλονιστική και μετά από μία ώρα και 27 λεπτά, ισοφάρισε σε 1-1 (8-6).

Με την ψυχολογία στα ύψη, αφού κατάφερε να φέρει το ματς «στα ίσα», η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μπήκε στο τρίτο σετ αποφασισμένη για την νίκη και την πρόκριση στις καλύτερες οκτώ αθλήτριες του τουρνουά. Ομως η Αντρεέσκου αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε ούτε αυτήν την φορά. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τα αγωνιστικά εργαλεία, προκειμένου όχι μόνο να ισοφαρίσει σε 3-3, αλλά με μία καταιγιστική παρουσία στην συνέχεια, να πάρει τρία διαδοχικά γκέιμ «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς της Καναδής και να φθάσει στην σπουδαία νίκη με 6-3, μετά από 59 λεπτά αγώνα.

