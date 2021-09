Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Η δικαστική απόφαση για την κηδεία του

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε για το γραφείο τελετών, το τελευταίο εμπόδιο για την κηδεία και την ταφή του Μίκη Θεοδωράκη.

Δεκτή στο σύνολό της έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την αίτηση των εκτελεστών της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη για την κηδεία του.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το αποκλειστικό και πλήρες δικαίωμα σε όλους τους εκτελεστές να κανονίσουν όλα τα διαδικαστικά της κηδείας.

Η ίδια απόφαση απαγορεύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην κηδεία του .





