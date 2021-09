Οικονομία

ΕΣΥ: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών

Υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

Υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, η προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 534 θέσεων με στόχο την κάλυψη αναγκών, όπως ζητήθηκε από τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται και 10 θέσεις ιατρών για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 18 κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ)στο Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου», οι οποίες αποτελούν δωρεά της Επιτροπής 1821-2021.

