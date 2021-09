Οικονομία

Σταϊκούρας: παροδικές οι ανατιμήσεις

Ποιους θα αφορούν τα μέτρα προστασίας που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Πότε πληρώνονται τα ενοίκια του Ιουλίου.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και ελέγχουμε την αγορά» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων, εκτιμώντας παράλληλα ότι αυτό θα είναι παροδικό. Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχει να κάνει με το ότι η ανάκαμψη είναι ισχυρή και έχει αυξηθεί η ζήτηση περισσότερο από την προσφορά. Προέβλεψε πως το φαινόμενο θα εξομαλυνθεί όταν εξισορροπηθεί η προσφορά με τη ζήτηση και εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα είναι κάτω του 2% το επόμενο έτος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημιουργήσει πλέγμα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε σχεδιάσει συνολικά μέτρα ως κυβέρνηση και θα ανακοινωθούν με υπεύθυνο τρόπο από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ». Ερωτηθείς δε, για τις ενδεχόμενες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, απάντησε ότι «με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού θα πράξουμε το βέλτιστο για να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Ο υπουργός έκανε λόγο για ισχυρό διψήφιο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ το β' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020 με βάση τους πρόδρομους δείκτες (σ.σ. τα στοιχεία ανακοινώνονται το μεσημέρι από την ΕΛΣΤΑΤ), που θα οδηγήσει πιθανότατα και σε αύξηση των εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης όλο το 2021 και σε σημαντική κάλυψη των απωλειών του 2020. Επεσήμανε δε, ότι φαίνεται πως το διαθέσιμο εισόδημα βελτιώθηκε κατά 5% το 2021 σε σχέση με το 2020.

Τέλος, δήλωσε ότι σήμερα αναμένεται να καταβληθούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Ιουλίου, καθώς και κάποιες παλαιότερες εκκρεμότητες από την ΑΑΔΕ.

