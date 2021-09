Life

“To Πρωινό”: Ο Mad Clip τραγουδάει Καρρά (βίντεο)

Ο Mad Clip με την παρέα του τραουδά "περιττό να σου πω πως πεθαίνω". Δείτε το βίντεο αποκλειστικά στο "Πρωινό".

Μία μέρα μετά την κηδεία του Mad Clip που "ράγισαν" καρδιές η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα με τον αδικοχαμένο τράπερ.

Στο βίντεο απεικονίζεται ο Mad Clip με την παρέα του να τραγουδούν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βασίλη Καρρά, "περιττό να σου πως πεθαίνω".

Δείτε το βίντεο:

Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης επέστρεφε από γάμο φίλων του. Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί, όλα δείχνουν όμως ότι οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα.

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, οι Αρχές εξετάζουν και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ένα εκ των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

