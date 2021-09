Life

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1 - Γνωρίστε τους κριτές (βίντεο)

Γνωρίστε του καταξιωμένους σεφ του πιο ανατρεπτικού παιχνιδιού μαγειρικής σε ένα "χορταστικό" βίντεο που πρόβαλε "Το Πρωινό".

Το «Game Of Chefs», με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, και μας ανοίγει την… όρεξη για γαστρονομικές περιπέτειες.

Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς κάθονται στη θέση του κριτή και βάζουν τη βραβευμένη υπογραφή τους στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής.

