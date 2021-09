Οικονομία

Ε9: Λήγει η προθεσμία για διορθώσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις διορθώσεις σε ό,τι αφορά στα στοιχεία των ακινήτων, προς αποφυγή λαθών στον ΕΝΦΙΑ.

Προθεσμία σχεδόν 24 ωρών έχουν οι 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις στο Ε9 σε ότι αφορά τα στοιχεία των ακινήτων τους, έτσι ώστε να εντοπίσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις και να αποφύγουν με τον τρόπο αυτό χρεώσεις που δεν τους αναλογούν στον ΕΝΦΙΑ.

Όπως ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κλείνει αύριο 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 το πρωί η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Η εφαρμογή κλείνει προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης του φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν το τελευταίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου και η πρώτη δόση είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα, δηλαδή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ «η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2021 θα είναι εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2021 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2021. Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2022, θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 11:00 και 15:00».

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν στην διάθεσή τους, λίγες μόνο ώρες προκειμένου να κάνουν τις διορθώσεις, εάν αυτό είναι απαραίτητο και να αποφύγουν με τον τρόπο αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ, στην περίπτωση που θα θελήσουν να τον πράξουν στον άμεσο μέλλον και αφού έχει έρθει ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.

Οι λογιστές σημειώνουν με έμφαση, ότι ακόμη και ένα πολύ μικρό λάθος, είναι ικανό να επιφέρει την πληρωμή μεγαλύτερου από τον κανονικό ΕΝΦΙΑ.

Ας δούμε κάποια σημεία στα οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία.

Το πιο σύνηθες ίσως λάθος που εντοπίζονται στο Ε9 αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα που έχουν οι φορολογούμενοι στα ακίνητα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και έχουν χρεωθεί αδίκως με επιπλέον ΕΝΦΙΑ, επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9 ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, η οποία προβλέπεται σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, καθώς έχει θεωρηθεί αυτόματα ότι το ακίνητο ανήκει στον δηλούντα κατά πλήρη κυριότητα.

Το λάθος αυτό μπορεί να εντοπιστεί με έναν απλό έλεγχο στον κωδικό που αναγράφεται στη στήλη 15 ή στη στήλη 19 του πίνακα 1 του Ε9, αν πρόκειται για κτίσμα ή οικόπεδο εντός σχεδίου ή στη στήλη 18 του πίνακα 2 του Ε9, αν πρόκειται για αγροτεμάχιο. Για να διορθωθεί το λάθος θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική - διορθωτική δήλωση Ε9 και να ξαναδηλωθούν τα στοιχεία του ακινήτου, με ορθή συμπλήρωση της στήλης που αφορά στο εμπράγματο δικαίωμα.

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή, για να εξαλειφθεί αυτή η άδικη υπερχρέωση, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9 στην οποία το ακίνητο για το οποίο έχει γίνει το λάθος πρέπει να δηλωθεί ξανά με συμπληρωμένο το σωστό ποσοστό συνιδιοκτησίας στην αντίστοιχη στήλη (στη στήλη 16 του πίνακα 1 αν πρόκειται για κτίσμα, στη στήλη 19 του πίνακα 1 αν πρόκειται για οικόπεδο εντός σχεδίου ή στη στήλη 20 του πίνακα 2 αν πρόκειται για εδαφική έκταση εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού).

Επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία για τα ημιτελή κτίσματα. Πρέπει να ελεγχθεί αν η συμπλήρωση έχει γίνει σωστά και αυτό διότι τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%. Ως ημιτελή χαρακτηρίζονται τα κτίσματα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής τους τα οποία δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται ως κτίσματα. Επίσης ως ημιτελή χαρακτηρίζονται και τα κτίσματα, ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής τους, τα οποία ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και είναι κενά. Στα ημιτελή εφαρμόζεται συντελεστής 0,4.

Τέλος θα πρέπει να ελεγχθεί ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία για αποθήκες και πάρκινγκ. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες φορολογούνται κανονικά. Για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1.