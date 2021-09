Life

Μπογδάνος στο “Πρωινό”: Ο κ@λ@ς του καθενός είναι ιερός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις, ο εμπρηστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητο της συζύγου του και η... ανακρίβεια στα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην κάμερα του "Πρωινού" και τον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο.

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις, στον εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της συζύγου του, στην... ανακρίβεια στα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «από τη μία μεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και από την άλλη είμαι ένας άνθρωπος που λέει ευθαρσώς ότι δεν χωράει ούτε ένας Αφγανός ή Πακιστανός παραπάνω στην Ελλάδα. Γιατί; Διότι δεν θέλουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να ενταχθούν σε μία χώρα δυτική, φιλελεύθερη, δημοκρατική, ελεύθερη. Είμαι της άποψης ότι, όταν η πατρίδα σου κινδυνεύει, κάθεσαι στην πατρίδα σου και πολεμάς. Εμένα οι παππούδες μου αυτό έκαναν».

«Έχω άπειρους φίλους ομοφυλόφιλους, έχω φίλες τρανσέξουαλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έχει κρίνει τον πλησίον του από την έμφυλη του ταυτότητα. Θα πω κάτι και, αν θέλεις, κόψε το… Ο κ@λ@ς του καθενός είναι κάτι το ιερό» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος και βουλευτής της ΝΔ στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα στον αέρα.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε για τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχαν τοποθετήσει «άνανδροι τραμπούκοι» στο αυτοκίνητο της γυναίκας του. «Τι χειρότερο… Είναι ένας βιασμός. Όπως ο εμπρηστικός μηχανισμός στο σπίτι σου, και εμείς δεχθήκαμε δύο, είναι βιασμός».

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκκαρη – US Open: Ήθελα να νικήσω, τα έδωσα όλα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών

“To Πρωινό”: Ο Mad Clip τραγουδάει Καρρά (βίντεο)