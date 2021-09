Πολιτική

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τον εμβολιασμό παιδιών από παιδίατρους

Υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιείται η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει του ανοίγματος των σχολείων.

Το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών άνω των 12 ετών από παιδιάτρους εξετάζεται σε σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιείται, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον Πρωθυπουργό συμμετέχουν ο Υπουργός Υγείας και παιδίατροι.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως, «το ζήτημα εξετάζεται επιχειρησιακά».

Οι καθηγητές και μέλη της Επιτροπής επιμένουν να προειδοποιούν ότι, ο κορονοϊός προκαλεί σοβαρή νόσηση στα παιδιά, τα οποία δεν κινδυνεύουν λιγότερο από τους ενήλικες ούτε σε ό,τι αφορά στις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Στη χθεσινή της ενημέρωση η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, σημείωσε ότι, παρατηρείται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 12-17 ετών, πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία.

Για την ηλικιακή αυτήν ομάδα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, έχει εμβολιαστεί μόλις το 18%.

