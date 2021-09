Life

“Πρωινό”: Διαφωνία Λιάγκα - Μπιμπίλα για την τηλεοπτική αποκαθήλωση του Φιλιππίδη (βίντεο)

“Μπλόκο” στον ηθοποιό από τα κανάλια. Η άποψη του Σπύρου Μπιμπίλα και η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα.

Μετά την προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από κοινού να μην προβάλουν ξανά από την ταινιοθήκη τους, παραγωγές στις οποίες συμμετείχε ο ίδιος. Πλέον οι τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε δεν θα προβάλλονται ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τις ταινίες και με τις θεατρικές παραστάσεις.

Για την απόφαση αυτή μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο Σπύρος Μπιμπίλας και κατέθεσε την άποψή του

«Μπορεί η απόφαση να φαίνεται κάπως δικαιολογημένη λόγω της άρνησης του κόσμου να δει κάποιους πρωταγωνιστές όπως τους έβλεπε παλιά, από την άλλη όμως την θεωρούμε και απαράδεκτη. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τιμωρείται και το σύνολο των ηθοποιών που έπαιζε σε αυτά τα σίριαλ ή τις ταινίες. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουν τα κανάλια αυτή τη στιγμή είναι λίγο άκαιρο. Θα πρέπει να περιμένουν κι αυτοί όπως περιμένει και η Δικαιοσύνη. Είναι απόφαση του τηλεθεατή αν θέλει να δει και σήμερα έναν ηθοποιό που υπεραγαπούσε και να θυμάται αυτές τις σειρές. Για μένα είναι στην κρίση του θεατή. Όπως βλέπει τον αγαπημένο μας Σεργιανόπουλο που ξέρουμε πως έφυγε από τη ζωή και μπορεί και τον βλέπει και δεν έχει αντίσταση να θυμάται τι έγινε, έτσι μπορεί να βλέπει και τον Πέτρο Φιλιππίδη αν το επιθυμεί».

Ο Γιώργος Λιάγκας, ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις αντέδρασε έντονα και δήλωσε τα εξής: «Νομίζω ότι είναι λίγο άστοχο το σχόλιο με τον Σεργιανόπουλο, τι σχέση έχει ο Σεργιανόπουλος. Διαφωνώ πλήρως με τον Σπύρο. Αν ήμουν διευθυντής καναλιού θα έλεγα ότι μέχρι να υπάρξει απόφαση της Δικαιοσύνης δεν παίζω κανένα σίριαλ του Φιλιππίδη. Η τηλεόραση είναι και πρότυπο. Δηλαδή, αν εμένα με πιάσουν να πουλάω ναρκωτικά μέχρι να αποδείξω ότι είμαι ένοχος ή αθώος δεν μπορεί ο Κυριακού να μου δίνει βήμα κάθε μέρα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι σπουδαίος ηθοποιός αλλά δεν έχει να κάνει αυτό».

