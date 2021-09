Πολιτική

Εμβολιασμός παιδιών από παιδιάτρους: “Ναι” από Μητσοτάκη

Οι παιδίατροι πήραν το «πράσινο» φως για τον εμβολιασμό παιδιών στα ιατρεία τους. Ποιες ηλικίες αφορά.

«Ναι» από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών από τους παιδιάτρους.

Η απόφαση ελήφθη κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και εκπροσώπους παιδιάτρων, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στις ηλικίες αυτές και ενόψει το ανοίγματος των σχολείων.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Σωτήρης Τσιόδρας, η πρόεδρος Επιτροπής Εμβολιασμούς Μαρία Θεοδωρίδου , ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας.

Ταυτόχρονα, μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι κ.κ.: Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής Αναστασία Βαρβαρήγου, Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων Γεώργιος Χρούσος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας, Πρόεδρος Δ.Σ Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος(ΠΕΒΕ) Ελισάβετ Διαμαντή, Πρόεδρος Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας (ΠΠΕ) Γεωργία Καζάκου.

