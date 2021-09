Οικονομία

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

Σοκ στις τιμές ενέργειας, με το κόστος του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού να ανέρχεται πλέον σε επίπεδα ρεκόρ. Έρχεται δύσκολος χειμώνας σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

«Η ανεπάρκεια στην παροχή φυσικού αερίου αυξάνει το κόστος παραγωγής ενέργειας από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Γερμανία, την ώρα που οι επιχειρήσεις ανοίγουν ξανά και ο κόσμος επιστρέφει στο γραφείο, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης. Οι αυξημένες τιμές τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και απειλούν να σταματήσουν την οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας - από την βιομηχανία λιπασμάτων έως τη βιομηχανία χάλυβα - ίσως χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή τους», αναφέρει άρθρο του Bloomberg.

Τονίζεται δε ότι το ράλι τιμών εκτυλίσσεται παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα καλοκαίρι, γεγονός το οποίο συνεπάγεται χαμηλή ζήτηση, κάτι που αποτελεί οιωνό για ένα δύσκολο χειμώνα.

«Οι τιμές αυξάνονται για τους καταναλωτές τη στιγμή που το κόστος όλων των αγαθών - από το φαγητό έως τις μεταφορές - σημειώνει αύξηση, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο στους πολιτικούς που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή μετάβαση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. «Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει», δήλωσε ο Julien Hoarau, επικεφαλής της EnergyScan, της μονάδας ανάλυσης της γαλλικής εταιρείας Engie SA.

«Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο «τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου που διαπραγματεύονται στην Ολλανδία εκτινάχθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ τη Δευτέρα, όπως και οι τιμές στη Βρετανία. Οι βραχυπρόθεσμες τιμές ρεύματος στη Βρετανία αυξήθηκαν επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως και τα προθεσμιακά συμβόλαια ενός έτους στη Γερμανία. Ο ζεστός καιρός και η χαμηλή ταχύτητα των ανέμων περιορίζουν την παραγωγή ανανεώσιμων, δίνοντας ώθηση στην παραγωγή ορυκτών και ανεβάζοντας την τιμή του άνθρακα πάνω από 70% στην Ευρώπη φέτος.

Όλα αυτά οδήγησαν στο υψηλότερο κόστος μόλυνσης φέτος στην Ευρώπη», αναφέρει το άρθρο συμπληρώνοντας ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ανεπάρκεια αερίου, σε συνέχεια του χειμώνα που ήταν βαρύς και εξάντλησε τα αποθέματα. «Η ενίσχυση των αποθεμάτων - που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και μια δεκαετία - δεν ήταν εύκολη, με τον κορυφαίο πάροχο, τη Ρωσία, να μειώνει τις ροές σε μια περίοδο που η Ασία συλλέγει φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που μπορεί να κατέληγαν και στην Ευρώπη», τονίζεται. Παράλληλα το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί στη δική της παραγωγή, με διάφορες διακοπές να προκαλούν προβλήματα στις ροές από τη Βόρεια Θάλασσα.

«Η εγχώρια παραγωγή επίσης βαίνει μειούμενη, με τον κολοσσό Groningen στην Ολλανδία να κλείνει τρία χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του. Οι αυξημένες τιμές ήδη οδήγησαν τον πληθωρισμό στη Γερμανία στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Οι τιμές ανέβηκαν κατά 3,4% τον Αύγουστο, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με το 2% που έχει θέσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ευρωζώνη. Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη αν έχουμε έναν ακόμα κρύο χειμώνα, όπως αυτόν του 2018, με το Ψύχος να κυριεύει όλη τη Δυτική Ευρώπη».

«Εάν το λεγόμενο “Κτήνος” της Ανατολής επιστρέψει, δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν βλέπαμε τριψήφια στο κόστος» προειδοποιεί ο κ. Hoarau. Σύμφωνα, τέλος, με τη Citigroup, οι χονδρικές τιμές ρεύματος και αερίου στην Ευρώπη μπορεί να οδηγήσουν σε μία μεσοσταθμική αύξηση 20% των λογαριασμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. «Το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα στην Ευρώπη αυτό τον χειμώνα», ανέφεραν αναλυτές της Citi σε σημείωμά τους. ενώ εταιρείες παροχής ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη αυξήσει και τις οικιακές χρεώσεις.

«Καθώς το ύψος των χονδρικών τιμών θα μετακυλίεται γρήγορα στα τιμολόγια λιανικής τους επόμενους μήνες, η προσοχή είναι πιθανόν να εστιαστεί στον ρόλο των κυβερνήσεων για τον μετριασμό του αντίκτυπου των αυξήσεων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα», δήλωσε αναλυτής S&P Global Platts.

