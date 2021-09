Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - ΑΕΠ: Άλμα 16,2% το β' τρίμηνο

Ικανοποίηση Σταϊκούρα για τα στοιχεία του ΑΕΠ. Τι δείνουν τα προσωρινά στοιχεία β΄τριμήνου για την ελληνική οικονομία.

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 16,2% καταγράφηκε στην οικονομία το β' τρίμηνο εφέτος, ωθούμενη τόσο από την κατανάλωση, όσο και από τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις εξαγωγές. Παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε 3,4% σε σχέση με το α' τρίμηνο εφέτος.

Το α' τρίμηνο 2021 σε σχέση με το α' τρίμηνο 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε 2,3% παρά το lockdown, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη το α' εξάμηνο εφέτος να διαμορφώνεται σε περίπου 7%.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, μεταξύ β' τριμήνου 2021 και β' τριμήνου 2020:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 12,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 13,2% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης κατά 6,1%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 12,9%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 22,6% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 28,8%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 22,5% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 19,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 35,2%).

Ενώ, μεταξύ β' τριμήνου και α' τριμήνου 2021, καταγράφηκαν τα εξής:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυρών μειώθηκε 0,4% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 0,7%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 4,3%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 19,8%).

Σταϊκούρας για ΑΕΠ: Ανακτούμε γρήγορα όσα χάθηκαν λόγω της πανδημίας

Την ικανοποίηση του για τα στοιχεία του ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου τα οποία έδειξαν ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 16,2% σε ετήσια βάση εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σε σχετική του δήλωσε ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.