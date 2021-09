Πολιτική

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αναβολή για την εγκατάσταση στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναβολή της εγκατάστασης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και οι αιτιολογίες. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Αναβάλλεται η εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα ΑΕΙ, για άγνωστο προς το παρόν χρόνο, που όμως δεν θα είναι πριν από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Σε χθεσινό του σχόλιο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απέδωσε τη σχετική αναβολή στην επαρκή εκπαίδευση που πρέπει να αποκτήσουν οι 400 αστυνομικοί των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Αν και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, το εγχείρημα δεν εγκαταλείπεται, αλλά προετοιμάζεται, δεν είχε εξ αρχής οριστεί η ημερομηνία λειτουργίας του Σώματος.

Προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή έχει ο εμβολιασμός των φοιτητών κι έτσι ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν εμβολιαστικά κέντρα στα ιδρύματα και να εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι 400 ειδικοί φρουροί, που θα στελεχώσουν τις ΟΠΠΙ, θα περάσουν εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

«Αναβάλλεται η πανεπιστημιακή αστυνομία, για να εκπαιδευτούν οι ειδικοί φρουροί λέει η κυβέρνηση. Η ήττα της είναι καθαρή. Ας τους στείλει όμως από τώρα να εκπαιδευτούν στην πυροσβεστική. Για να μην είναι ξανά ο υπουργός με την μάνικα στο χέρι», αναφέρει σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Αναβάλλεται η πανεπιστημιακή αστυνομία, για να εκπαιδευτούν οι ειδικοί φρουροί λέει η κυβέρνηση. Η ήττα της είναι καθαρή. Ας τους στείλει όμως από τώρα να εκπαιδευτούν στην πυροσβεστική. Για να μην είναι ξανά ο υπουργός με την μάνικα στο χέρι. — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) September 7, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

Εμβόλιο - Θεμιστοκλέους: 10 ευρώ το rapid test

ΕΣΥ: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών