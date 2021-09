“Άγριες Μέλισσες”: Η αποκάλυψη του Χειλάκη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Life

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε πότε κάνουν πρεμιέρα οι "Άγριες Μέλισσες". Τι είπε για το τηλεοπτικό "μπλόκο" των καναλιών σε Φιλιππίδη - Λιγνάδη.

Καλεσμένος στο "Πρωινό" της Τρίτης ήταν ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Ακύλα Μεγαρίτη στον Γ’ κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη ζωή του, την καριέρα του και αποκάλυψε πότε επιστρέφει στις οθόνες μας η επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1.

«Έχουμε έναν αριθμό επεισοδίων που τα δουλεύουμε, γιατί συνήθως κινηματογραφούμε με τους χώρους. Νομίζω ξεκινάμε στις 27 Σεπτεμβρίου. Είμαι ένας εργολάβος της Χούντας. Δεν έχει να κάνει με ιδεολογία, αλλά με τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τα πράγματα» είπε, μεταξύ άλλων, ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Παράλληλα πήρε θέση στην απόφαση των τηλεοπτικών σταθμών να μην προβάλουν ξανά από την ταινιοθήκη τους, παραγωγές στις οποίες συμμετείχε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι, θα γίνουν λάθη στον θυμό μας, θα ακουστούν λάθος πράγματα, θα κατηγορηθούν λάθος άνθρωποι, θα υπάρχουν πολύ εύκολα λόγια να ειπωθούν γι’ αυτούς. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σιωπήσουμε, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε εμείς τι έχουμε κάνει γι’ αυτό; Ήμασταν παρόντες με αγάπη στα θύματα ή στους θύτες; Γιατί συνέβη όλο αυτό; Οφείλουμε να τιμωρήσουμε και τον πρότερό τους βίο, άρα και τον πρότερό μας βίο μαζί τους;

Όχι, δεν τιμωρούνται έτσι τα πράγματα. Αν δεν τιμωρηθεί ο άνθρωπος που έχει διαπράξει το έγκλημα δεν μπορούν να τιμωρηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει σε ένα σίριαλ μαζί με τον Πέτρο ή με τον Δημήτρη και δεν θα προβληθεί και δεν θα επαναληφθεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουν υπάρξει στη ζωή μας αυτοί οι άνθρωποι», λέει ο Αιμίλιος Χειλάκης.

