Συζυγοκτονία στη Δάφνη: Η απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου

Στους γονείς της 31χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στη Δάφνη η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού. Το σκεπτικό της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Στους γονείς της 31χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στο σπίτι τους στην Δάφνη τον περασμένο Ιούλιο, ανατίθεται με διάταξη της εισαγγελέως Ανηλίκων, η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού τους.

Η εισαγγελική λειτουργός, με την διάταξη της (481/2021) επικαλείται την διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανήλικου αγοριού, ενώ διαπιστώνει «αδυναμία του πατέρα» που είναι προσωρινά κρατούμενος για την δολοφονία της γυναίκας, να ανταποκριθεί στην άσκηση του ρόλου του.

Ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας, ο οποίος καταγγέλλεται για αρκετά προηγούμενα περιστατικά κακοποίησης του θύματος, συνελήφθη στις 30 Ιουλίου, αφού ομολόγησε πως είναι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας.

Η εισαγγελέας, βασιζόμενη στις εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών που επιλήφθηκαν της υπόθεσης, θεωρεί πως το ανήλικο παιδί, το οποίο από την ημέρα της δολοφονίας της μητέρας του ζει με τους γονείς της, θα λάβει από τους μητρικούς παππούδες του υποστήριξη και φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής του «όπως εξάλλου έκαναν και μέχρι σήμερα, καθώς το περιβάλλον που του προσφέρουν εμπνέει εμπιστοσύνη και θα λειτουργήσει θετικά προς την ανάπτυξη του παιδιού» ενώ τονίζει πως «έχουν διάθεση συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου».

Οι γονείς της 31χρονης, σύμφωνα με το νόμο, έχουν στην διάθεση τους διάστημα 30 ημερών να προσφύγουν στην αστική Δικαιοσύνη ώστε με αίτημα τους να ζητήσουν την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας του εγγονού τους.

Ο συνήγορός τους, Γιάννης Γλύκας, αναφερόμενος στην διάταξη της Εισαγγελίας Ανηλίκων έκανε λόγο για «δύσκολη προσπάθεια επαναφοράς της οικογένειας σε κάποια μορφή κανονικότητας», προσπάθεια που, όπως τόνισε, «βρήκε σύμμαχο την ορθή διάταξη της κ. εισαγγελέως».

