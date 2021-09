Life

“Άγριες Μέλισσες”: η Μαρκέλλα Γιαννάτου “έρχεται” ως Ζωή Μεγαρίτη

Η δημοφιλής ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, σε έναν ρόλο γεμάτο ανατροπές και ερωτικές παρανομίες που θα συνταράξουν.

Η Μαρκέλλα Γιαννάτου μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει στον γ΄ κύκλο, η προβολή του οποίου ξεκινά σε λίγες ημέρες, την Ζωή Μεγαρίτη.

Ποια είναι η Ζωή Μεγαρίτη

Η Ζωή Μεγαρίτη είναι η σύζυγος του Ακύλα . Μια γοητευτική γυναίκα, η οποία εδώ και χρόνια ζει μέσα σε έναν γάμο που την καταπιέζει και την κάνει να ασφυκτιά.

Σύντομα, θα βρει παρηγοριά σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Όμως, ο έρωτάς της θα μπει στο στόχαστρο και θα αποτελέσει παγίδα τόσο για την ίδια όσο και για τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε.

Υπερπροστατευτική με τον γιο της, τον Λευτέρη, προσπαθεί να είναι πάντα η φωνή της συμφιλίωσης ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του.

Ο επικείμενος γάμος της κόρης της με τον Μελέτη δεν την βρίσκει σύμφωνη, αλλά πάνω απ’ όλα την ενδιαφέρει η ευτυχία της κόρης της.

Η μετακόμιση της οικογένειάς της στο Διαφάνι δεν ήταν στις προτεραιότητές της, αλλά σύντομα θα βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο καθώς ο άντρας της, ο Ακύλας, θα δημιουργήσει πολλούς εχθρούς…

