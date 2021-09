Οικονομία

Κικίλιας: Η Ελλάδα θα δέχεται επισκέπτες από τις ΗΠΑ ως το τέλος της τουριστικής περιόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος υπουργός Τουρισμού έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική αγορά, "που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας".

"Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται επισκέπτες από τις Η.Π.Α. έως το τέλος της τουριστικής περιόδου", τονίζει σε σημερινή του δήλωση ο νέος υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Παρλαλληλα, ο κ. Κικίλιας σημειώνει πως "πρόκειται για μια πολύ σημαντική αγορά, που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας".

"Οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες του τουρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βεβαίως οι απόδημοι Έλληνες, έδειξαν και δείχνουν την αγάπη τους για την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη τους στο ελληνικό τουριστικό προϊόν", αναφέρει ο κ. Κικίλας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΣΤΑΤ - ΑΕΠ: Άλμα 16,2% το β' τρίμηνο

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Εμβόλιο - Θεμιστοκλέους: 10 ευρώ το rapid test