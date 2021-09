Life

“Ήλιος”: τα πρώτα επεισόδια του β΄ κύκλου (εικόνες)

Η αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει στις οθόνες μας, με ανατροπές, δυνατή πλοκή και εξαιρετικές ερμηνείες, για να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

O «Ήλιος» επιστρέφει στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1 και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η αγαπημένη καθημερινή δραματική σειρά που έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής της για τη σεζόν 2020-2021 έρχεται για 2η χρονιά με ανατρεπτικό σενάριο, ξεχωριστή σκηνοθεσία και δυνατό καστ.

Η έκρηξη στο πάρτι του Δημήτρη και της Αλίκης ανοίγει νέες πληγές για όλους…

Ο τραγικός θάνατος του Φίλιππου, αντί να τους φέρει όλους κοντά, θα δημιουργήσει ισχυρούς τριγμούς στην οικογένεια, με την Αλεξάνδρα και την Εύα να κατηγορούν τον Δημήτρη…

Η Αλεξάνδρα προσλαμβάνει τον Στέφανο, έναν ιδιωτικό ερευνητή, για να ανακαλύψει το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τον άδικο χαμό του Φίλιππου.

Η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, όταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό κινδυνεύει να έρθει στο φως και να καταστρέψει τη ζωή της…

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Νικήτα εμφανίζεται στη ζωή της Λήδας, εκβιάζοντάς την και απειλώντας να αποκαλύψει ότι ο Νικήτας είναι ζωντανός.

Ο φόνος ενός εύπορου ζευγαριού της πόλης έρχεται να αναστατώσει ξανά την τοπική κοινωνία… Ο Δημήτρης καλείται να εξιχνιάσει το στυγερό αυτό έγκλημα με βασικό ύποπτο τον μικρό γιο της οικογένειας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί.

Για να βοηθήσει στην υπόθεση έρχεται από την Αθήνα η εγκληματολόγος Ελπίδα Σταύρου.

Πώς θα αντιμετωπίσει η Αλίκη το μίσος της Αλεξάνδρας, αλλά και της Εύας απέναντι στον Δημήτρη, που τον θεωρούν υπεύθυνο για το χαμό του Φίλιππου; Πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης σε όλα αυτά και τι επιπτώσεις θα έχουν στη σχέση του με την Αλίκη;

Τι είναι αυτό που έκανε η Αλίκη στο παρελθόν και τη στοιχειώνει μέχρι σήμερα; Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα και πώς αυτό το μυστικό «δένει» τις δύο γυναίκες; Θα αποκαλύψει η Αλίκη το μοιραίο μυστικό της στον Δημήτρη ή θα υποκύψει στις απειλές της Αλεξάνδρας;

Ποιο είναι το επικίνδυνο πρόσωπο από το παρελθόν του Νικήτα και τι ήρθε να διεκδικήσει; Θα καταφέρουν η Λήδα και ο Νικήτας να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους;

Τι συνδέει την Ελπίδα με τον Δημήτρη; Πέρα από την εξιχνίαση του εγκλήματος, μήπως υπάρχει κι άλλος λόγος για την ξαφνική άφιξη της Ελπίδας στην πόλη;

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

Βίκυ Μανώλη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

Ελένη Πάττα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

Νικόλ Παναγιώτου ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Pedio Productions Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

#Hlios

«Ήλιος». Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 20:00.





ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 1-5

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η έκρηξη στο πάρτι του Δημήτρη και της Αλίκης αλλάζει σε μια στιγμή τις ζωές όλων. Η Αλίκη και η Λήδα πρέπει να ανακοινώσουν στα παιδιά τους τον χαμό του Φίλιππου, ενώ καθένας από τους καλεσμένους έχει να αντιμετωπίσει και μια απώλεια. Ο Δημήτρης βασανίζεται από τύψεις και ορκίζεται να βρει και να τιμωρήσει σκληρά τόσο την σπείρα που προκάλεσε την έκρηξη, όσο και τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Φίλιππου. Η Αλεξάνδρα κατηγορεί ανοιχτά τον Δημήτρη για τον θάνατο του γιου της, αλλά και την Αλίκη, θυμίζοντάς της μια ιστορία από το παρελθόν… Αποφασίζει να βρει η ίδια τους ενόχους και να πάρει εκδίκηση. Ο Νικήτας έρχεται στην Καβάλα ανησυχώντας για την Λήδα, ενώ η Δάφνη, που βρίσκεται ακόμη στη φυλακή, φέρνει στον κόσμο το μωρό του Χρήστου, την ίδια ώρα που εκείνος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Και παρ’ ότι ο Δημήτρης έχει ήδη πολλά θέματα να λύσει, μια νέα υπόθεση δολοφονίας θα τον φέρει αντιμέτωπο και με το παρελθόν του...

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναθέσει την έρευνα για τη δολοφονία του Φίλιππου στον Στέφανο, έναν νέο και πολλά υποσχόμενο ιδιωτικό ερευνητή. Η Αλίκη δέχεται επίθεση από την Εύα για τον Δημήτρη και προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες. Η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας ταράζει την τοπική κοινωνία, αφού όλα δείχνουν πως τα θύματα δολοφονήθηκαν από τον ίδιο τους το γιο, Ιάσωνα Ζερίδη, ο οποίος το έχει σκάσει και αναζητείται. Ο Δημήτρης και η Αθηνά προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση με τα λίγα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Η Δάφνη κρατάει στην αγκαλιά της για πρώτη φορά το μωρό της, ενώ η Ελένη προσπαθεί να συγχωρήσει τον εαυτό της για το κακό που προκάλεσε. Ο Αντώνης συγκρούεται έντονα με τον Νικήτα και του ζητάει να φύγει ξανά, καθώς ανησυχεί για τη Λήδα. Η κηδεία του Φίλιππου είναι δύσκολη για όλους, αλλά η έκρηξη της Αλεξάνδρας και της Εύας εναντίον του Δημήτρη θα προκαλέσει ντόμινο γεγονότων και αντιδράσεων…

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Ο Δημήτρης, μετά τις αντιδράσεις της Εύας εναντίον του, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της Αλίκης. Ο Χρήστος βλέπει για πρώτη φορά τον γιο του και αισθάνεται πανευτυχής μαζί με τη Σοφία. Η Δάφνη, από την άλλη, φαίνεται να δένεται όλο και περισσότερο με το μωρό. Η Αθηνά, κρυφά από όλους, βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ ο Στέφανος δείχνει να την παρακολουθεί… Ο Ιάσωνας ζητάει από μια φίλη του να τον κρύψει για λίγες μέρες στο σπίτι της και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο... Ο Δημήτρης βρίσκει ένα δυνατό στοιχείο που θα τον οδηγήσει στον δολοφόνο του Φίλιππου, όμως έρχεται αντιμέτωπος με τον Στέφανο… Η Αλίκη έχει έναν εφιάλτη που της θυμίζει κάτι τραυματικό από το παρελθόν της…

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Η αστυνομία συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για να βρει τον Ιάσωνα, αλλά αυτός εξακολουθεί να τους διαφεύγει. Η Λήδα θα έχει μία απροσδόκητη συνάντηση, η οποία θα τη φέρει αντιμέτωπη με το άγνωστο παρελθόν του Νικήτα. Τόσο αυτή όσο και ο Νικήτας συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν, ενώ η σχέση τους περνάει κρίση… Η Αλίκη γνωρίζει τον Στέφανο, ενώ συνεχίζει να βασανίζεται από εφιάλτες. Ο Δημήτρης συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος βρίσκεται συνέχεια ένα βήμα μπροστά του, όσον αφορά την υπόθεση του Φίλιππου και συγκρούεται μαζί του. Η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι και αισιοδοξεί ότι θα ξεκινήσει πια μια νέα ήρεμη ζωή με την Μαριάνθη. Μία μυστηριώδης γυναίκα φαίνεται να είναι πίσω από τη δολοφονία του Φίλιππου και θέλουν να φτάσουν σε αυτή τόσο ο Δημήτρης, όσο και ο Στέφανος με την Αλεξάνδρα… Ο αδερφός του Ιάσωνα κάνει με το Δημήτρη μια συμφωνία που θα τον φέρει ένα βήμα πριν τη σύλληψη του νεαρού αγοριού. Τα πράγματα, όμως, θα εξελιχθούν διαφορετικά και επικίνδυνα…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Ο Δημήτρης βλέπει όλες του τις προσπάθειες – τόσο για την υπόθεση του Φίλιππου όσο και για την υπόθεση του Ιάσωνα – να του γυρίζουν μπούμερανγκ. Η Λήδα αιφνιδιάζεται από τον εκβιασμό της Τζένης και συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Χρήστος ετοιμάζεται πανευτυχής να πάρει το γιο του σπίτι του, όταν καταλαβαίνει ότι η Δάφνη έχει πάρει το μωρό και το έχει σκάσει από το νοσοκομείο… Η Αλίκη κι ο Δημήτρης προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι με τόσα μέτωπα γύρω τους. Η Ελπίδα, μία νέα αστυνομικός και εγκληματολόγος έρχεται από την Αθήνα για να αναλάβει την υπόθεση του Ιάσωνα. Ο Δημήτρης την γνωρίζει από παλιά και η ένταση ανάμεσά τους είναι εμφανής… Ο Στέφανος προσπαθεί να προσεγγίσει την Αθηνά, ενώ συγχρόνως βρίσκεται στα ίχνη της μυστηριώδους γυναίκας από το παρελθόν του Μενέλαου, την οποία η Αλεξάνδρα αναγνωρίζει… Η Δάφνη προσπαθεί να κρυφτεί με το μωρό, ενώ ο Χρήστος έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει… Η Αλίκη έρχεται σε σύγκρουση με την Αλεξάνδρα και της θυμίζει πως κινδυνεύουν από το άγνωστο κοινό παρελθόν τους…

GUEST ΡΟΛΟΙ

Στον ρόλο της Τζένης, η Αθηνά Καραγιώτη

Η Τζένη είναι η σύζυγος του Νικήτα. Μια γυναίκα που κάποτε τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτηκε, ξέροντας ποιος είναι και ζώντας μαζί του το κυνηγητό και την περιπέτεια της δικής του ζωής. Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια και το μόνο που έμεινε ανάμεσά τους είναι ένας γάμος που ξέχασαν να λήξουν. Η Τζένη, όμως, ακόμα φιλοχρήματη και με θράσος, δε θα διστάσει να πλησιάσει ξανά τον Νικήτα διεκδικώντας όσα πιστεύει ότι της ανήκουν και να γίνει η μεγαλύτερη απειλή γι’ αυτόν και τη Λήδα. Ή μήπως τελικά ή ίδια κινδυνεύει πιο πολύ απ’ όλους, εξαιτίας του άπληστου χαρακτήρα της;

Στον ρόλο της Έλσας, η Δήμητρα Παπαδήμα

Η γυναίκα που αγάπησε το Μενέλαο Βενεκίδη και αγαπήθηκε κι από αυτόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Η Έλσα είναι όμορφη και δυναμική, αποτελεί αντίπαλο δέος για την Αλεξάνδρα και φαίνεται να είναι εκείνη που κινούσε τα νήματα μετά το θάνατο του Μενέλαου... Θα γίνει στόχος για την Αλεξάνδρα, αλλά και η ίδια δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια…

