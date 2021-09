Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σχολεία: δωρεάν self test σε μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πότε και με ποια διαδικασία θα γίνει η διανομή τους από τα φαρμακεία. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Που και πως πρέπει να δηλωιούν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα Υπ. Παιδείας και Υγείας, σχετικά με τα self test στους μαθητές και την διανομή τους:

"Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι:

το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,

η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων, έχοντας βοηθήσει στον εντοπισμό χιλιάδων κρουσμάτων και στον συνακόλουθο περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα.





Παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 12 ετών και άνω που δεν έχουν ακόμη εμβολιάσει τα παιδιά τους να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προστασίας από τον ιό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας". Πλέον, όμως, έχουμε και το εμβόλιο, ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην COVID-19., συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας".

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων μποτρείτε να βρείτε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου: Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε εκπαιδευτικούς και ιερείς, αν χρειαστεί

Κορονοϊός - Κρήτη: Με το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού 25 άτομα σε γλέντι

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1 - Γνωρίστε τους κριτές (βίντεο)