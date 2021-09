Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Βασιλικός και Γαβράς στο λαϊκό προσκύνημα (εικόνες)

Πλήθος κόσμου περίμενε υπομονετικά στη ουρά που είχε σχηματιστεί από νωρίς για το «τελευταίο αντίο». Μεταξύ αυτών και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.



Σε κλίμα συγκίνησης συνεχίστηκε και σήμερα στο εκκλησάκι των Αγίου Ελευθερίου/Παναγίας Γοργοεπήκοου, δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών, το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Μίκη Θεοδωράκη.

Πλήθος κόσμου περίμενε υπομονετικά στη μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί από το πρωί στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μητροπόλεως για το «τελευταίο αντίο» στον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη και πολιτικό.

Με ένα λουλούδι στο χέρι, συνήθως κόκκινο τριαντάφυλλο ή γαρύφαλλο, και τηρώντας όλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού, άνθρωποι όλων των ηλικιών παρέμεναν ήσυχοι έως ότου έρθει η σειρά τους για να αποχαιρετίσουν τον μεγάλο δημιουργό.

Μεταξύ αυτών και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς που ήρθαν στη Μητρόπολη λίγο μετά τις 15:30. Τον Μίκη Θεοδωράκη απόχαιρέτησε και ο Δημήτρης Μπάσης.

Το λαϊκό προσκύνημα και την Τρίτη πήρε παράταση και μετά τις 19:00, καθώς δημιουργήθηκε ένταση με κόσμο που περίμενε για ώρες.

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως τις 14:00, ενώ θα ακολουθήσει η τελετή αποχαιρετισμού.

Όπως έχει γίνει γνωστό, για τον εκλιπόντα θα μιλήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων.

