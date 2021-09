Κοινωνία

ΥΠΕΝ: εισβολή του “Ρουβίκωνα” στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Oρισμένοι εισβολείς έφθασαν μέχρι τον 7ο όριφο και ανάρτησαν πανό..

Ομάδα αναρχικών εισέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ορισμένα μέλη της έφθασαν μέχρι τους επάνω ορόφους, ενώ επιχείρησαν να μπουν στο γραφείο του Yπ. Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα.

Αρχικά, δύο άτομα μπήκαν στο υπουργείο και στη συνέχεια έκαναν σήμα για να μπουν τα υπόλοιπα περίπου 20 άτομα της ομάδας. Ανέβηκαν στον 7ο όροφο και έφτασαν στο γραφείο του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, όπως και στον δεύτερο όροφο, στο γραφείο της Γ.Γ. Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Τα μέλη του "Ρουβίκωνα" ανάρτησαν και πανό που έγραφε "ΚΡΑΤΟΣ ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ"

Ακόμη, οι αντιεξουσιαστές πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια στην Λεωφόρο Μεσογείων, που έγραφαν "Κράτος εμπρηστής, ούτε ένα βήμα πίσω, οργάνωση και αγώνας”.

