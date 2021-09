Κοινωνία

Πειραιάς: Θρίλερ με πτώμα στο λιμάνι

Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα. Θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή.



H σορός ενός 66χρονου άνδρα εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Ξαβερίου, εντός του λιμένα Πειραιά.

Η σορός μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ''Τζάνειο'', όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

