Κοινωνία

Ψεύτικα SMS για επιστράτευση: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικογραφία σχηματίστηκε για 10 άτομα. Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τα παραπλανητικά sms που καλούσαν σε επιστράτευση.



Εξιχνιάστηκε, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπόθεση διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων κειμένου (SMS) και σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δέκα ατόμων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αναφορικά με παραπλανητικά μηνύματα κειμένου (sms), τα οποία έλαβε μεγάλος αριθμός πολιτών το καλοκαίρι του 2020, εμφανίζοντας ψευδώς ως στοιχεία αποστολέα Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, τα SMS είχαν ονόματα αποστολέα «YP.AMYNAS», «YP.ETH.AM», «YPOURGEIO», «astynomia» και «G.E.S.» και οι αποδέκτες τους καλούνταν να παρουσιασθούν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, προκειμένου να παραλάβουν φύλλο πορείας, δήθεν λόγω επιστράτευσης.

Μάλιστα, για την αποτροπή εξαπάτησης των πολιτών, είχαν εκδοθεί και σχετικά δελτία τύπου – ανακοινώσεις, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. (Σχετ. το από 23/07/2020 Δελτίο Τύπου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και η από 23/07/2020 Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας).

Προς διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων (SMS), εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και συνεργασία με αλλοδαπές αστυνομικές και δικαστικές Αρχές (Κύπρου και Βουλγαρίας).

Ακολούθησε πολύμηνη, ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και διαδικτυακή – ψηφιακή έρευνα των διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω ατόμων ως αποστολείς των επίμαχων παραπλανητικών μηνυμάτων.

Η σχηματισθείσα για την υπόθεση δικογραφία τακτικής διαδικασίας υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός παιδιών από παιδιάτρους: “Ναι” από Μητσοτάκη

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

“Άγριες Μέλισσες”: Η αποκάλυψη του Χειλάκη στο “Πρωινό” (βίντεο)