Κόσμος

Πυρόπληκτοι: Ο Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε δωρεά από την Ομογένεια στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Χίο επισκέφτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδφόρος. Επισκέφτηκε και την Κιβωτό του Κόσμου - Αιγαίου.



Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο συγκεντρώθηκε από προσφορές ομογενών της Αμερικής, θα διατεθεί στους πυρόπληκτους του περασμένου Αυγούστου από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε προς τιμήν του η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου σε εκδήλωση στο «Σπίτι της Μαρίας» - «Κοινωφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος» στα Καρδάμυλα Χίου.

Όπως τόνισε ο κ. Ελπιδοφόρος με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές, «η μόλυνση και η προσβολή του περιβάλλοντος είναι ηθική αμαρτία αφού εάν δεν σέβεσαι το δημιούργημα του θεού δεν σέβεσαι ούτε τον ίδιο το Θεό». Ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε και στη σπουδαιότητα της αναδάσωσης αλλά και στην ανάγκη παροχής βοήθειας στους πυρόπληκτους, καθώς και στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, «η οποία με την συμβολή των πιστών της συνέλεξε και θα διαθέσει το ποσό του 1.000.000 δολαρίων».

Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης στον λόγο του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μας η έλευση του Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπου Αμερικής .κ.κ. Ελπιδοφόρου. Είμαστε υπερήφανοι για την μεγάλη του αγάπη προς τους συμπατριώτες του στα ακριτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου και για το ενδιαφέρον και την στήριξή του στα ζητήματα που απασχολούν το Ορθόδοξο ποίμνιο των νήσων. Αποδίδουμε τον δέοντα σεβασμό και λαμπρότητα ως οφείλουμε, σε αυτήν την εξέχουσα προσωπικότητα της Ορθοδοξίας ».

Στο πλαίσιο του γεύματος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου ο καταξιωμένος ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός, ανέγνωσε τον «Ύμνο της Αγάπης», Αποστόλου Παύλου ‘Α επιστολή προς Κορινθίους (ιβ’ 27-ιγ’ 13) ενώ η κορυφαία σολίστ Ευγενία Παπαδήμα έδωσε ρεσιτάλ πιάνου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Κιβωτό του Κόσμου – Αιγαίου

Με μεγάλη τιμή και χαρά ο πατήρ Αντώνιος με την πρεσβυτέρα του και τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και την συνοδεία του.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από την Κιβωτό του Κόσμου, «ο Αρχιεπίσκοπος, αφού άκουσε το τραγούδι της Κιβωτού, χαιρέτησε και ευλόγησε ένα ένα τα παιδιά, τα οποία προσέφεραν συμβολικά ένα λουλούδι ή βότανο από το παιδικό μας χωριό και είχε μαζί τους σύντομη συζήτηση. Στην συνέχεια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στον χώρο της πλατείας, όπου τα παιδιά είχαν ετοιμάσει ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο μικρός μας Νώε με την χορωδία άνοιξε το πρόγραμμα με το τραγούδι «Αλληλούια».

Στη συνέχεια ο πατέρας Αντώνιος, αφού καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο και τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στο έργο της Κιβωτού του Κόσμου και τους σταθμούς της Κιβωτού του Αιγαίου στο παιδικού χωριού στο Αίπος της Χίου τα 7 χρόνια της λειτουργίας του.

Στην συνέχεια την σκηνή κατέλαβε η θεατρική ομάδα της Κιβωτού του Κόσμου Αιγαίου, η οποία κατάφερε να συγκινήσει τον Αρχιεπίσκοπο και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους με το θεατρικό δρώμενο που παρουσίασε με θέμα το έργο της Κιβωτού του Κόσμου. Το πρόγραμμα έκλεισε με επίλογο από τον διευθυντή της δομής ο οποίος έδωσε τον λόγο στον Αρχιεπίσκοπο.

Αφού έβγαλε ο Αρχιεπίσκοπος από πάνω του κάθε τι πολύτιμο, απευθύνθηκε προς τα παιδιά λέγοντας πως στην Κιβωτό πρέπει κάποιος να εισέρχεται «γυμνός»… Κάλεσε έπειτα όλα τα παιδιά να καθίσουν κοντά του και συγκινημένος με πατρική στοργή τους μίλησε για το παρελθόν του και το πώς και ο ίδιος υπήρξε πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη.

Παρομοίασε την Κιβωτό με αετοφωλιά μέσα από την οποία θα βγουν ηγέτες, όπως επίσης ότι όπως η παλαιά Κιβωτός του Νώε έκρυβε μέσα της ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, έτσι και τα παιδιά της Κιβωτού είναι πολύτιμα και είναι αυτά πού θα καθορίσουν το μέλλον.

Ο εγκάρδιος και πατρικός του λόγος του πραγματικά άγγιξε και συγκίνησε τα παιδιά μας. Μετά τον λόγο του Αρχιεπισκόπου, τα παιδιά προσέφεραν ένα χειροποίητο καραβάκι και έλαβαν το κάθε ένα, ένα σταυρό και την εικόνα της Παναγίας μας. Ακολούθησε ένας μπουφές με κεράσματα υπό τα τραγούδια της καλλίφωνης χορωδίας μας. Παρότι ο προγραμματισμένος χρόνος είχε κατά πολύ ξεπεραστεί, ο Αρχιεπίσκοπος θέλησε μαζί με τα παιδιά να επισκεφτεί και το σπιτάκι του Ντορή, του μικρού γαϊδαράκου που συμμετείχε και εκείνος στο θεατρικό δρώμενο. Έτσι, μαζί με τον πατέρα Αντώνιο το επισκέφτηκαν, μίλησε και γέλασε με τα παιδιά, γνωρίζοντας και τα υπόλοιπα ζωάκια, την αγελάδα, τα πρόβατα και την μαμά γαϊδούρα. Στην συνέχεια όλα τα παιδιά συνόδευσαν τον Αρχιεπίσκοπο προς την έξοδο, όπου και τον αποχαιρέτησαν.

Με την αποχώρησή του τα παιδιά ένιωσαν πως αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και όπως είπε και η μικρή Μ. «Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πολύ καλός άνθρωπος…»».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Κατασκοπεία στην Ρόδο: ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει νέα στοιχεία (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Βασιλικός και Γαβράς στο λαϊκό προσκύνημα (εικόνες)