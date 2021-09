Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισραήλ: σιαμαία χωρίστηκαν μετά απο δύσκολη επέμβαση (βίντεο)

Με επιτυχία στέφθηκε η χειρουργική επέμβαση για τον διαχωρισμό των σιαμαίων, που ήταν "κολλημένα" στο κεφάλι.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Δύο αδελφές κοιτάχτηκαν για πρώτη φορά, έναν χρόνο αφότου ήρθαν στον κόσμο, καθώς έως τώρα, τα μωρά ήταν σιαμαία, ενωμένα στο πίσω μέρος του κρανίου.

Η προετοιμασία για τη δύσκολη χειρουργική επέμβαση, που διήρκησε 12 ώρες, κράτησε αρκετούς μήνες και σε αυτήν συμμετείχαν γιατροί από το Ισραήλ, αλλά και από άλλε χώρες.

Οι γιατροί δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο εικονικής πραγματικότητας, για να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.

Μεταξύ άλλων, η επέμβαση περιλάμβανε την τοποθέτηση μοσχευμάτων στο κεφάλι των δύο κοριτσιών.

Τα δυο κοριτσάκια είναι καλά στην υγεία τους και αναρρώνουν.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια επέμβαση στο Ισραήλ και η 20η φορά παγκοσμίως.





