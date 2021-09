Πολιτισμός

Τύμβος Καστά - ΚΑΣ: “Ναι” στην κατασκευή εξωτερικού κελύφους (εικόνες)

Προχωρούν οι μελέτες κατασκευής του εξωτερικού κελύφους στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Βίντεο από την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης.



Εξωτερικό κέλυφος για την προστασία του θα αποκτήσει το ταφικό μνημείο στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, ο περιβάλλων χώρος του οποίου και θα αναδειχθεί. Επίσης, ο αρχαιολογικός χώρος θα αποκτήσει διαδρομές επίσκεψης.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης κατασκευής εξωτερικού κελύφους του χώρου 1 -μεταξύ του περιβόλου και του πρώτου διαφραγματικού τοίχου που κοσμείται με τα γλυπτά των Σφιγγών- στο ταφικό μνημείο στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, καθώς και της προμελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, αλλά και των διαδρομών επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο. Οι μελέτες αποτελούν εξειδίκευση της εγκεκριμένης από τον Δεκέμβριο του 2019 αρχιτεκτονικής μελέτης του Τύμβου Καστά.

«Οι εργασίες στο μνημείο στον τύμβο Καστά προχωρούν με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό. Στην τελευταία μας αυτοψία στο μνημείο, τον περασμένο Ιούνιο, είχαμε ανακοινώσει ότι οι ανωτέρω αρχιτεκτονικές μελέτες επρόκειτο να εισαχθούν για γνωμοδότηση στο ΚΑΣ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Με εντατικό τρόπο απορροφούμε καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην πορεία του έργου εξαιτίας της πανδημίας, ώστε το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο σε ειδικές ομάδες κοινού από το 2022», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η κατασκευή του εξωτερικού κελύφους στο μνημείο έχει ως στόχο:

Τη μόνιμη προστασία του χώρου αυτού -στον οποίο δεν σώζεται το προστώο και η στέγη- από την υγρασία και τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, καθώς οι τοίχοι του έχουν ευαίσθητα επιχρίσματα και χρώματα. Για αντίστοιχους λόγους πρέπει να προστατευθούν και τα γλυπτά των Σφιγγών.

Τη συμβολή στην εξασφάλιση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, με την επιπρόσθετη τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για ολόκληρο το ταφικό μνημείο, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού και της δυνατότητας κλιματισμού των χώρων.

Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, το κέλυφος σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να αναφέρεται στη γεωμετρία και τις διαστάσεις του αρχαίου προστώου, χωρίς να το αντιγράφει, με απολύτως αφαιρετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η αρμονική παρουσία του στον χώρο σε σχέση με το μνημειακό σύνολο, εξυπηρετώντας παράλληλα λειτουργικές ανάγκες, όπως η προσβασιμότητα και η θέαση από τον επισκέπτη. Διασφαλίζεται επίσης η προσβασιμότητα του έργου σε ΑμεΑ, με διαμόρφωση διαδρομής από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως την είσοδο του ταφικού μνημείου. Εκεί θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός μικρού αναβατορίου, σε επαφή με την εξωτερική μεταλλική κλίμακα.

Επίσης, στο εσωτερικό του μνημείου, διαμορφώνονται υπερυψωμένα δάπεδα πρόσβασης με βαθμίδες, τα οποία οδηγούν στο γυάλινο δάπεδο, που θα καλύπτει το βοτσαλωτό του Χώρου 1, ενώ στον Χώρο 2, θα κατασκευαστεί περιμετρικός διάδρομος με γυάλινο δάπεδο για τη θέαση των Καρυάτιδων και του τρίτου χώρου, όπου βρίσκεται το ψηφιδωτό της «Αρπαγής της Περσεφόνης». Όπως συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ, η κύρια διαδρομή επίσκεψης θα εκκινήσει από την υφιστάμενη είσοδο, θα διατρέξει τη δυτική πλευρά του Τύμβου και ακολουθώντας την κυρτή χάραξη του περιβόλου θα κατευθυνθεί προς την είσοδο του μνημείου, συναντώντας το τμήμα της διδακτικής αποκατάστασης του περιβόλου, όπου θα διαμορφωθεί επίπεδος χώρος θέασης. Θα συνεχίσει στη νοτιοανατολική πλευρά του Τύμβου, όπου σε τμήμα της περιμέτρου ο περίβολος σώζεται πλήρης.

Η δευτερεύουσα διαδρομή είναι προς την κορυφή του τύμβου, όπου βρίσκονται οι πρωιμότερες του τύμβου ταφές της εποχής του Σιδήρου και τμήμα του θεμελίου του ταφικού σήματος της κορυφής. Στο άκρο της διαδρομής, θα είναι ορατή από ψηλά η χάραξη του κυκλικού μαρμάρινου περιβόλου, όπως και ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή, το Παγγαίο, ο Στρυμών, τα όρια της αποξηραμένης λίμνης Κερκινίτιδος και η Αμφίπολη. Και οι δύο διαδρομές θα κατασκευαστούν με «πατημένο χώμα» και θα σημανθούν με απλή περισχοίνιση σε συγκεκριμένα τμήματά τους.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν από τον Μιχάλη Λεφαντζή, Δρ. αρχιτέκτονα μηχανικό του ΥΠΠΟΑ, προϊστάμενο Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και μελετητή / επιβλέποντα των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου και μέλος της ανασκαφικής ομάδας του τύμβου.

Βίντεο παρουσίασης της αρχιτεκτονικής μελέτης:

