Πολιτική

Βόρεια Εύβοια - Μπένος: Οι 10 πυλώνες του σχεδίου ανασυγκρότησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για παρεμβάσεις με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που θα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της περιοχής, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά από πολύωρο διάλογο με φορείς, στην Λίμνη Ευβοίας.

Ένας ευρύτατος, πολύωρος και διεξοδικός διάλογος οργανώθηκε στην Λίμνη της Εύβοιας με αντικείμενο το σχέδιο δράσης της επιτροπής υπό τον κ. Σταύρο Μπένο για την Βόρεια Εύβοια.

Παρόντες εκτός από τον κ. Μπένο και πλειάδα από μελετητές, ήταν ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου. Παρόντες ακόμα ήταν οι βουλευτές της Εύβοιας, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο δήμαρχος Λίμνης Μαντουδίου και Αγίας ‘Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο δήμαρχος Ιστιαίας Γιάννης Κοντζιάς και εκπρόσωποι φορέων.

Ο κ. Μπένος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι «οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν έναν ολιστικό αλλά και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα», όπως είπε και προσδιόρισε πως το συγκεκριμένο σχέδιο έχει διάφορες φάσεις αλλά «βασίζεται κυρίως στην εμπειρία που έχει αντληθεί μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ)».

Σημείωσε με σαφήνεια πως πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες «θα έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα» γιατί όπως είπε «θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της περιοχής» και τόνισε πως «θα πρέπει να υπάρχουν καθολικές συνέργειες και συναινέσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ» σημειώνοντας πως «τα έργα και οι πόροι θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένα και η υλοποίησή τους να έχει συγκεκριμένη σταθερή βάση και να προχώρα αδιατάρακτα σε βάθος χρόνου».

Μίλησε για μία ΟΧΕ ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας «με διασφαλισμένους πόρους και χωρίς εξαρτήσεις» όπως χαρακτηριστικά είπε και σημείωσε με νόημα πως «επιθυμεί μία δυναμική ΟΧΕ ανεξάρτητα αν σήμερα υπάρχουν μόνο 80 εκατ. ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα».

Όπως διευκρίνισε, «υπάρχουν τομεακά προγράμματα για ισχυρές υποδομές, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, το ΠΔΕ, το Αντώνης Τρίτσης και άλλα προγράμματα που θα συνεισφέρουν πόρους» ενώ μετέφερε «την επιθυμία του Μάξιμου – όπως είπε – να σχεδιαστεί μία ΟΧΕ χωρίς περιορισμούς».

Προανήγγειλε ότι λειτουργεί μία 5μελής επιτροπή που εξειδικεύει τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την προσπάθεια και τόνισε πως «οι φάσεις της ανασυγκρότησης θα είναι τρεις με διακριτά στοιχεία και χρονικό ορίζοντα» και διακόνησε πως η πρώτη αφορά στις άμεσες παρεμβάσεις, αποζημιώσεις και επανέλαβε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η δεύτερη φάση είναι η μεταβατική. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις με αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και αποκατάσταση των πυρόπληκτων αλλά και παρεμβάσεις που έχουν σχέση με το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.

«Ο μεταβατικός κύκλος θα έχει μία χρονική διάρκεια 2 χρόνων και από κει και μετά ξεκινάει η οριστική αποκατάσταση» όπως είπε και διευκρίνισε πως «θα πρέπει να πάρει μία ανάσα η κοινωνία για να μπορέσει να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της χωρίς βιασύνες».

Οι δέκα πυλώνες

Όπως αναλύθηκε, η όλη προσπάθεια στηρίζεται σε 10 πυλώνες και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης παρουσίασε και τους συνεργάτες του οι οποίοι θα εκπονήσουν το γενικό αλλά και τα ειδικά Master plan και «ουσιαστικά όλα μαζί θα συγκροτήσουν το σχέδιο για μία δυναμική ΟΧΕ», όπως είπε.

Οι υποδομές, όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια αλλά σε ολόκληρο το νησί, η ψυχολογική στήριξη των κατοίκων, τα θέματα υγείας και πρόνοιας, αλλά και η περιβαλλοντική αναγέννηση είναι οι τρεις πρώτοι πυλώνες.

Παρουσιάστηκαν και εταιρίες που έχουν αναλάβει αφιλοκερδώς να συνθέσουν τις προτάσεις και επίσης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια εγκαινιάζοντας έναν διάλογο μεταξύ των μελετητών αλλά και των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι τον πυλώνα που έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό με σύνθημα «μένουμε στον τόπο μας» ο κ. Μπένος έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο τον ρετσινάδων της περιοχής στον κ. Βαγγέλη Γεωργαντζή, που ονόμασε και σύμβουλο του, ιδιαίτερα για τις απόψεις του για το «πώς θα διευρυνθεί η σχέση των πολιτών με το δάσος» και πώς θα μπορέσουν πολίτες να βοηθήσουν αλλά και να βοηθηθούν από τις δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα στην αποκατάσταση και την εξέλιξη των εργασιών στα Δάση.

«Θα το εισηγηθώ και στο Μαξίμου. Δεν θέλω καμία αντιπαράθεση με τον Βαγγέλη Γεωργαντζή γιατί πλέον είναι ο σύμβουλος μου», είπε ο κ. Μπένος ενώ αναφέρθηκε στον πολιτισμό, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα μαζί με την δημιουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού για την Βόρεια Εύβοια.

Ο ίδιος έκανε ειδικές αναφορές στις πράσινες πολιτικές με επίκεντρο όπως είπε την καθαρή ενέργεια, ιδιαίτερη αναφορά στο πως το ψηφιακό κύμα θα πρέπει να διαπεράσει σε όλο το εύρος της στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο ο χώρος της καινοτομίας θα μπορέσει να περάσει από την καθημερινότητα του Πολίτη και της επιχείρησης.

Απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις φορέων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, υποστήριξε με νόημα ότι οι πρώτοι 6 μήνες έχουν σχέση με την καθημερινότητα, τις αποζημιώσεις και τα πρώτα έργα, το δεύτερο εξάμηνο θα τρέχουν τα υπόλοιπα έργα στις καμένες περιοχές και προσδιόρισε ότι «το τρίτο εξάμηνο θα είναι έτοιμη η ΟΧΕ με πλήρη διασφάλιση των πόρων ενώ όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχει μία συνεχή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων και των κατοίκων της περιοχής είτε με την επιτροπή η οποία θα δρα και θα λειτουργεί διαρκώς, είτε με τους μελετητές που θα αναλάβουν διάφορα τμήματα να τα φέρουν σε πέρας.

«Σήμερα εμείς δεν ερχόμαστε να επουλώσουμε τις πληγές από τις φωτιές. Καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις σε πλειάδα από θέματα τα οποία δεν είχαν λυθεί χρόνια πριν και τα οποία τώρα θα πρέπει να προγραμματιστούν και να προχωρήσουν με διασφαλισμένους πόρους για να υλοποιηθούν», είπε.

Οι εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής μεταξύ των οποίων οι δασεργάτες, οι ριτονοσυλλέκτες, οι μελισσοκόμοι αλλά και οι απλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέθεσαν την αγωνία τους για το σήμερα και το αύριο καθώς οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και διαπιστώνονται διάφορα κενά που προβληματίζουν ιδιαίτερα είτε πρόκειται για την κτηνοτροφία είτε πρόκειται για τα άμεσα έργα που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει.

Από χωριό σε χωριό

Το τελευταίο τετραήμερο ο κ. Μπένος πήγε από χωριό σε χωριό στην Β. Εύβοια, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων αλλά και του απλούς πολίτες ενώ συναντήθηκε με τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη που συζήτησαν τις προτεραιότητες του Σχεδίου Ανασυγκρότησης.

«Η συνεργασία μας με τον Σταύρο Μπένο είναι διαρκής και παραγωγική. Συναντηθήκαμε ξανά, με αφορμή την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές και την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με θέμα το σχέδιο ανασυγκρότησης. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία, στην οποία θέλουμε να συμμετάσχουν όλοι, γιατί ο σχεδιασμός μας για την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας εκπορεύεται από τους πολίτες και απευθύνεται στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

«Μαζί με την κοινωνία και τους ανθρώπους που πόνεσαν περισσότερο, με εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούμε να την ξαναχτίσουμε ακόμα καλύτερη, ξεκινάμε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια με σχέδιο, πίστη και σκληρή δουλειά», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.

Χατζηγιαννάκης: Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν θα κάνουμε

Σε δήλωση του βουλευτή Ευβοίας και αναπλ. τομεάρχη Εσωτερικών, υπεύθυνου για θέματα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, λίγο μετά το τέλος του διαλόγου φορέων και πολιτών στη Λίμνη Ευβοίας, , αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν θα κάνουμε. Ο στόχος είναι κοινός για την επόμενη ημέρα της βόρειας Εύβοιας και πρόθεσή μας είναι να συνδράμουμε συμπληρωματικά στο έργο της επιτροπής Μπένου. Όμως, η κριτική θα είναι δριμεία εάν η κυβερνητική ανικανότητα και αδράνεια που παρατηρήθηκαν στην αποκατάσταση των προηγούμενων μεγάλων καταστροφών στην Εύβοια επαναληφθούν».

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία στην Ρόδο: ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει νέα στοιχεία (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Βασιλικός και Γαβράς στο λαϊκό προσκύνημα (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)