Οικονομία

Ανατιμήσεις στο ρεύμα - Σκρέκας: Αύξηση στα φωτοβολταϊκά για μόνιμη μείωση κόστους

Αυξάνονται τα όρια ισχύος. Απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση.

Τη δυνατότητα για μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με χρήση της ηλιακής ενέργειας παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφαση του υπουργού Κώστα Σκρέκα, με την οποία αυξάνεται το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 MW σε 3 ΜW.

To net metering συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή με φωτοβολταϊκό σε συνδυασμό με συμψηφισμό της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια ο οποίος γίνεται ανά τριετία.

Με την αύξηση του ορίου ισχύος, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, δίνεται η δυνατότητα στη βιομηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες τους με πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας το κόστος τους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3971/Β/30-08-2021) προβλέπει τα εξής:

Αύξηση ορίων ισχύος net metering

Αυξάνονται τα όρια από 1 MW σε 3 MW σε όλη την Επικράτεια και στην Κρήτη, αφού πλέον εντάχθηκε στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ρόδου αυξάνονται τα όρια ισχύος από 500 kW σε 1 ΜW για σταθμούς που εγκαθίστανται από Ενεργειακές Κοινότητες.

Αυξάνονται τα όρια ισχύος από 300 kW στα 500 kW για σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος.

Απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας

Για σταθμούς ισχύος έως 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή, επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτιρίων.

Τίθενται σαφείς και αποκλειστικές προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς σχετικά με την διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης και των εν δυνάμει έργων τους, αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ ως προς τον χρόνο κατασκευής και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης.

Για αιτήματα που αφορούν σε ενεργειακό συμψηφισμό, ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης σε διατύπωση προσφοράς σύνδεσης.

Για αιτήματα που αφορούν σε εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (αφορά τις περιπτώσεις που το φωτοβολταϊκό βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από το σημείο κατανάλωσης), η προθεσμία για τη διατύπωση προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες.

H διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε 24 μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης.

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, υπό τον όρο να μην εγχέεται ενέργεια στο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου τα τοπικά δίκτυα είναι κορεσμένα και καθίσταται ανέφικτη η εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών ΑΠΕ.

Απλοποιείται η διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης όπως επιτάσσει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Για τη σύνδεση των σταθμών αυτών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής με τη σειρά του οφείλει εντός 15 ημερών να απαντήσει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Σε περίπτωση αποδοχής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Σύνδεσης με αναλυτικές λεπτομέρειες για το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα και τον χρόνο υλοποίησης αυτών και ο ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο 60 ημερών να υπογράψει τη Σύμβαση και να καταβάλλει την απαιτούμενη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης.

Για τις περιπτώσεις εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, Ενεργειακές Κοινότητες, Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και για Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, αίρεται ο περιορισμός του ενός σταθμού παραγωγής ανά αυτοτελές ακίνητο.

