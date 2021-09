Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους Έλληνες αθλητές (εικόνες)

Τους Παραολυμπιονίκες μας και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Τόκιο, συνάντησε ο Πρωθυπυοργός, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μέλη της Ελληνικής αποστολής που συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και κατέκτησε 11 μετάλλια υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη και ευχαρίστησε τους Παραολυμπιονίκες, τους συνοδούς και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τους ζήτησε να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους από τους Αγώνες και συνομίλησε μαζί τους για τις ανάγκες του παραολυμπιακού κινήματος.

«Θέλω να πω πόσο περήφανους μας κάνατε και πόσο συγκινητικές ήταν οι στιγμές που μας χαρίσατε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αλλά θέλω να ακούσω πιο πολύ από εσάς πώς ήταν η εμπειρία σας και κυρίως τι θέλετε να κάνουμε εμείς από εδώ και στο εξής» πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της απρόσκοπτης επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών με αναπηρία, η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξής τους μέσω χορηγιών και η αναβάθμιση των προπονητικών υποδομών που διαθέτει η χώρα μας.

Είχα τη χαρά να συναντήσω τα μέλη της Ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για τις στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας που μας χάρισαν. Συζητήσαμε επίσης σε βάθος το πώς μπορεί η πολιτεία να τους στηρίξει περαιτέρω. pic.twitter.com/b39Jni9d8u — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 7, 2021

«Για πρώτη φορά η χώρα έχει αποκτήσει ένα οριζόντιο σχέδιο αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν συνολικά την αναπηρία, το οποίο έχει τεθεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά θα προκηρυχθούν θέσεις εργασίας που θα προορίζονται ειδικά για άτομα με αναπηρία, ενώ τόνισε ότι έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου.

«Είναι μία ιδέα που γίνεται έργο. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για το εμβληματικό έργο της δημιουργίας του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Και πρόσθεσε: «Να ξέρετε ότι το έργο αυτό θα παρακολουθείται προσωπικά από εμένα και θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει».

Το νέο Κέντρο θα παρουσιαστεί αναλυτικά τον Οκτώβριο και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα συμβάλει ώστε «να πείσουμε και συμπολίτες μας οι οποίοι, ενδεχομένως, δεν έχουν ακόμα κάνει το βήμα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και μπορεί να μην διεκδικήσουν τη χαρά να πάνε σε μία Ολυμπιάδα, αλλά να βρουν στον αθλητισμό μία διέξοδο ψυχικής υγείας και σωματικής άσκησης και να παραδειγματιστούν από εσάς, ότι δεν υπάρχει εμπόδιο το οποίο να μην μπορεί κανείς να ξεπεράσει αν βάλει στο μυαλό, την ψυχή και την καρδιά του να κάνει αυτό που αγαπά».

Μεταξύ άλλων, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ζήτημα της απρόσκοπτης επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών με αναπηρία, τη δυνατότητα οικονομικής υποστήριξής τους μέσω χορηγιών και την αναβάθμιση των προπονητικών υποδομών που διαθέτει η χώρα μας. pic.twitter.com/NzMB9xtHNT — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 7, 2021





Οι αθλητές της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας μίλησαν επίσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο στάδιο της προετοιμασίας και την ανάγκη να στηριχθεί περαιτέρω η προσπάθειά τους από την Πολιτεία.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε ότι αρχής γενομένης από φέτος συγκροτείται για πρώτη φορά ειδικό ταμείο μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνται εθνικές ομάδες, μέσω της φορολόγησης στοιχηματικών εταιρειών, με ειδική πρόνοια και για τους παραολυμπιονίκες. Προσέθεσε επίσης ότι από τις αρχές του έτους έχουν τεθεί σε ισχύ φορολογικά κίνητρα για τις αθλητικές χορηγίες.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας όπως είπε και ως αθλητής, εξήρε τη δύναμη, την επιμονή και το πείσμα των αθλητών της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας που αγωνίστηκαν στο Τόκιο.

Στο τέλος της συνάντησης οι αθλητές ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό και σημείωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ολόκληρη η αποστολή κλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Για εμένα το Μέγαρο Μαξίμου είναι σπίτι των πολιτών», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κάλεσε τους παραολυμπιονίκες να βοηθήσουν συμβουλευτικά την κυβέρνηση ώστε να γίνουν οι σωστές κινήσεις. «Εσείς θα μας κρίνετε, εσείς θα μας καθοδηγήσετε», είπε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής: Θανάσης Γκαβέλας, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Αλεξάνδρα Γκιάτη - Σταματοπούλου, Ευθυμία Γκουλή, Κώστας Δήμου, Κατερίνα Ελ Λατίφ, Κωνσταντίνος Καμάρας, Δημήτρης Καρυπίδης, Γιάννης Κωστάκης, Θανάσης Κωνσταντινίδης, Αλέξανδρος Λεργιός, Στέλιος Μαλακόπουλος, Δημήτρης Μπακοχρήστος, Ευστράτιος Νικολαΐδης, Άννα Ντέντα, Χριστίνα Ντέντα, Βασίλης Ντούνης, Νίκος Παπαγγελής, Κατερίνα Πατρώνη, Δωροθέα Ποιμενίδου, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Θανάσης Προδρόμου, Αναστασία Πυργιώτη, Γιάννης Πυργιώτης, Γιάννης Σεβδικαλής, Μιχάλης Σεΐτης, Στυλιανή Σμαραγδή, Λάζαρος Στεφανίδης, Λεόντιος Στεφανίδης, Μανώλης Στεφανουδάκης, Μαρία Τσάκωνα, Πάνος Τριανταφύλλου, Αντώνης Τσαπατάκης, Μάριος Χατζηκυριάκος και Παναγιώτης Χριστάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Χρήστος Καλούδης και η Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής, Αναστασία Γκούφα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.