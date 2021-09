Κοινωνία

“Ρουβίκωνας”: Συλλήψεις για την εισβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (εικόνες)

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα



Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές μελών της αναρχικής συλλογικότητας "Ρουβίκωνας" για την παρέμβαση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το απόγευμα της Τρίτης.

Τα μέλη του "Ρουβίκωνα" ανάρτησαν και πανό που έγραφε "ΚΡΑΤΟΣ ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ". Ακόμη, οι αντιεξουσιαστές πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια στην Λεωφόρο Μεσογείων, που έγραφαν "Κράτος εμπρηστής, ούτε ένα βήμα πίσω, οργάνωση και αγώνας”.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ. στην οποία αναφέρει:

«Την 18.15 ώρα σήμερα (Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021), ομάδα 24 ατόμων, εισέβαλαν από την κυρία είσοδο, στο ισόγειο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιοχή των Αμπελοκήπων και διασκόρπισαν στο χώρο φυλλάδια.

Ακολούθως 4 εξ αυτών ανήλθαν στον 6ο όροφο, ενώ άλλα μέλη της ομάδας ανήρτησαν από τον 1ο όροφο στην πρόσοψη του κτιρίου πανό και στη συνέχεια κατήλθαν όλοι στο ισόγειο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προσήγαγαν το σύνολο των ατόμων (-19- άνδρες και -5- γυναίκες) στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού και σε 20 εξ αυτών για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν αύριο (8-9-2021) στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

