“Rouk Zouk” με την Ζέτα Μακρυπούλια για 5η σεζόν στον ΑΝΤ1

Επιστρέφει δυναμικά και με κέφι για να κάνει πιο διασκεδαστικά τα μεσημέρια μας, μεταξύ άλλων και με δύο καινούρια παιχνίδια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση και… ο χρόνος αρχίζει από «Rouk Zouk»!

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00, το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει για 5η σεζόν στον ΑΝΤ1 με σκοπό να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, κάνοντας τα μεσημέρια μας μοναδικά!

Στο ανανεωμένο πλατό της εκπομπής, οι φετινές ομάδες θα δοκιμαστούν σε παλιά και αγαπημένα, αλλά και σε δύο ολοκαίνουργια παιχνίδια, πολύ πρωτότυπα και εξίσου διασκεδαστικά.

Πρόκειται για το «Emoji», ένα high tech παιχνίδι σκέψης και παρατηρητικότητας και το «Τραγούδι με ακουστικά», στο οποίο οι παίκτες τεστάρουν τις γνώσεις τους στο τραγούδι.

Με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι της εκπομπής, θα ταξιδέψουμε και φέτος στον κόσμο της ψυχαγωγίας, μέσα από το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

Είστε έτοιμοι να ρουκζουκάρουμε για 5η χρονιά;

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk», με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Πρεμιέρα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00

