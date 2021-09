Κοινωνία

Σεισμός στη Νίσυρο

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Νισύρου.

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε από τους σεισμογράφους σήμερα Τετάρτη στις 04:40 στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Νισύρου, ή περίπου 350 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά των Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

