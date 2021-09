Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Λαϊκό προσκύνημα και αποχαιρετισμός στην Αθήνα

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Μητρόπολη, παρουσία ΠτΔ και ΓΓ του ΚΚΕ. «Φεύγει» για τη γενέτειρά του ο συνθέτης.

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 15:00 θα ακολουθήσει η τελετή αποχαιρετισμού, όπου θα εκφωνηθούν επικήδειοι. Θα μιλήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων.

Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα φθάσει στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας, και με μια ενδιάμεση στάση στην πλατεία της δημοτικής αγοράς της πόλης θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προσκύνημα.

Η μεταφορά της σορού από την πλατεία της αγοράς στην Μητρόπολη Χανίων θα γίνει με τα πόδια.

Στις 13:00 θα μεταφερθεί στο χωριό του, τον Γαλατά, στον ναό του Αγίου Νικολάου, όπου και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε στενό κύκλο και με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου για τη δημόσια υγεία.

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού, όπως εκείνος επιθυμούσε για να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του και τον αδελφό του.

