Επίθεση 11ης Σεπτεμβρίου: αναγνωρίστηκαν δύο θύματα

Λίγες μέρες πριν από την 20ή επέτειο της πιο αιματηρής επίθεσης σε αμερικανικό έδαφος, αυτήν στους Δίδυμους Πύργους, ταυτοποιήθηκαν τα δύο θύματα.

Μερικές ημέρες πριν από τις τελετές απότισης φόρου τιμής στα θύματα των τζιχαντιστικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, δυο θύματα των επιθέσεων στη Νέα Υόρκη αναγνωρίστηκαν επίσημα, χάρη σε νέα τεχνολογία αλληλούχησης του γενετικού υλικού, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η πόλη.

Η υπεύθυνη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι το εργαστήριό της αναγνώρισε το 1.646ο και το 1.647ο θύμα που έχασαν τη ζωή τους στο World Trade Center.

Συνολικά, 2.753 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ομάδα της Αλ Κάιντα έριξε δύο αεροσκάφη της γραμμής πάνω στους δίδυμους πύργους του Μανχάταν την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Ανάμεσά τους, 1.106 μένει ακόμη να αναγνωριστούν επίσημα, ή το 40% των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Νέα Υόρκη.

«Πριν από 20 χρόνια, υποσχεθήκαμε στις οικογένειες των θυμάτων του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου πως θα κάναμε ό,τι χρειαζόταν, για όσο καιρό κι αν χρειαζόταν, για να αναγνωρίσουμε τους αγαπημένους τους. Με αυτές τις δύο νέες αναγνωρίσεις, συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε αυτή την ιερή υποχρέωσή μας», ανέφερε η Δρ. Μπάρμπαρα Σάμσον, η επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της μεγαλούπολης.

Το πρώτο θύμα ήταν μια γυναίκα, η Ντόροθι Μόργκαν, κάτοικος Λονγκ Άιλαντ, λείψανα της οποίας βρέθηκαν το 2001 και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις γενετικού υλικού. Το δεύτερο θύμα ήταν ένας άνδρας λείψανα του οποίου είχαν βρεθεί το 2001, το 2002 και το 2006 και η ταυτότητά του δεν θα δημοσιοποιηθεί, διότι αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την κυρία Σάμσον, η διαδικασία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες για την αναγνώριση όλων των θυμάτων της επίθεσης στο WTC εντάσσονται στη «μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη ιατροδικαστική έρευνα στην ιστορία» των ΗΠΑ.

Η συνέχισή της αναμένεται να διευκολυνθεί από νέα τεχνολογία αλληλούχησης DNA, της λεγόμενης νέας γενιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Οι ΗΠΑ θα τιμήσουν το Σάββατο τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις στην ιστορία τους, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, τον Τζο Μπάιντεν, εξασθενημένο από το χαοτικό τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν, σύρραξης που άρχισε λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος προγραμματίζεται να επισκεφθεί και τις τρεις τοποθεσίες όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, οι οποίες συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

