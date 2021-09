Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος για εμβόλιο στον παιδίατρο: δωρεάν για τους γονείς

Το πώς θα γίνεται η πληρωμή των παιδιάτρων για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στα παιδιά 12 – 17 ετών εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΙΣ.

«Ο παιδίατρος είναι ο άνθρωπος που έκανε όλα τα εμβόλια στα παιδιά, που τον εμπιστευόμαστε», ερμήνευσε τη χθεσινή απόφαση για χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 12 – 17 ετών από τον παιδίατρο ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εξήγησε πως, το οικονομικό βάρος για το εμβόλιο των παιδιών δεν βαραίνει τους γονείς, οι παιδίατροι, ωστόσο, θα αμείβονται.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος αδυνατεί να πάει στο ιατρείο και είναι αναγκαστικός ο εμβολιασμός του στο σπίτι, ο γιατρός θα αμείβεται με 50 ευρώ από το κράτος.

Εξηγώντας το διαδικαστικό κομμάτι, ο πρόεδρος του ΠΙΣ είπε ότι, οι γονείς καλούν τον παιδίατρο για ραντεβού, όπως πάντα κάνουν και το εμβόλιο θα γίνεται στο ιατρείο. Το κόστος των 20 ευρώ ανά εμβολιασμό βαραίνει το κράτος και όχι τους γονείς.

Σχετικά με την αποθήκευση του εμβολίου, είπε πως το εμβόλιο της Pfizer διατηρείται σε βαθιά κατάψυξη για έξι μήνες, σε ξερό πάγο για 15 μέρες και σε απλό ψυγείο για πέντε μέρες.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την οδηγία για κλείσιμο τμημάτων στην περίπτωση που νοσήσει το 50+1% των μαθητών, ο Α.Εξαδάκτυλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, λόγω της εξαιρετικά μεταδοτικής μετάλλαξης, «αν έχουμε παιδιά που νοσούν στα αλήθεια, το ποσοστό 50+1 θα καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα».

