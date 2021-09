Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ – Εθνική Ελλάδος: Μονόδρομος η νίκη με Σουηδία

Τον πιο κρίσιμο αγώνα της παίζει απόψε η Εθνική Ελλάδος στο ΟΑΚΑ, για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Η Εθνική ομάδα παίζει την Τετάρτη (8/9, 21:45) τον πιο κρίσιμο αγώνα της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, υποδεχόμενη στο ΟΑΚΑ τη Σουηδία των τριών νικών σε ισάριθμα παιχνίδια.

Αντίθετα, με τρεις ισοπαλίες σε άλλα τόσα παιχνίδια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε από νωρίς πίσω στη βαθμολογία, αχρηστεύοντας τη σπουδαία ισοπαλία της πρεμιέρας στην έδρα της Ισπανίας, αφού στα παιχνίδια που ακολούθησαν δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τη Γεωργία ούτε το Κόσσοβο.

Ως εκ τούτου η νίκη είναι εκ των ων ου άνευ για να παραμείνει τουλάχιστον στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, το 2022.

Η κατάσταση στην οποία θα εμφανιστεί η Ελλάδα μετά το σοκ της ισοφάρισης στην Πρίστινα, στο 90΄+2, θα παίξει μεγάλο ρόλο απέναντι σε έναν αντίπαλο της δυναμικότητας των Σκανδιναβών. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τον ομοσπονδιακό προπονητή, αφού αν δεν έρθει το τρίποντο η θέση του θα καταστεί δυσχερέστατη.

Η τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε με τον Ολλανδό να κρατά κλειστά χαρτιά ως προς τις προθέσεις του, αν και οι πληροφορίες τον θέλουν να αλλάζει το 3-5-2 της Πρίστινα, που δεν απέδωσε καθόλου, επαναφέροντας τους τέσσερις αμυντικούς, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κάνει και κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα.

Στην τελευταία προπόνηση (7/9) ο Γιαννούλης αισθάνθηκε πόνο στον αυχένα και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, στον αντίποδα πάντως επιστρέφει ο Ζέκα, που δεν έπαιξε στο Κόσσοβο λόγω τιμωρίας (είχε κάρτες). Στα συν, για μια ομάδα που χτυπήθηκε από τραυματισμούς στο παράθυρο του Σεπτεμβρίου, η επιστροφή του Τζόλη, που μπορεί να δώσει λύσεις επιθετικά, σε μια ομάδα που έχει πρόβλημα στο γκολ.

Στον άλλο αγώνα του 2ου ομίλου, η ομάδα του Κοσσόβου θα είναι γηπεδούχος για δεύτερο συνεχή αγώνα, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την Ισπανία στην Πρίστινα, την ίδια ώρα (21:45).

Η βαθμολογία:

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ. ΓΚΟΛ

Ισπανία 5 10 11-5

Σουηδία 3 9 6-1

Κόσσοβο 4 4 3-7

Ελλάδα 3 3 3-3

Γεωργία 5 1 2-9