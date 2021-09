Υγεία - Περιβάλλον

ΑΧΕΠΑ: Με κορονοϊό εμβολιασμένοι γιατροί του νοσοκομείου

Γιατροί που στην πλειονότητά τους έχουν εμβολιαστεί, αλλά και άλλοι που είναι ανεμβολίαστοι νόσησαν από κορονοϊό.

Επτά πλήρως εμβολιασμένοι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νόσησαν από κορονοϊό.

Ακόμα τέσσερις γιατροί που όμως δεν έχουν εμβολιαστεί νόσησαν με κορονοϊό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Και οι έντεκα υγειονομικοί νοσηλεύονται, με τους ανεμβολίαστους να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

